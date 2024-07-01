Добиться мягких пиков — и не заходить слишком далеко (ой, масло!) — легко, если вы воспользуетесь этими тремя советами по приготовлению взбитых сливок.
Начните с правильных ингредиентов. Чтобы получились пышные взбитые сливки, покупайте продукт с высоким процентом жирности. Для сладости перед взбиванием добавьте 2 столовые ложки сахарного песка на чашку сливок.
В миске с помощью электрического миксера на высокой мощности взбивайте охлаждённые сливки и сахар до тех пор, пока венчики не оставят видимые линии, проведённые по сливкам. Уменьшите скорость миксера до средне-низкой и продолжайте взбивать до образования мягких пиков. Когда вы держите венчики, крем должен подняться, а затем перевернуться.
Если вы переборщили, не паникуйте. Добавьте к свернувшимся комочкам немного свежих сливок и перемешайте резиновой лопаткой. Повторяйте по мере необходимости, пока смесь не станет однородной.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.