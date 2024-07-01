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Ой, только не масло: как правильно взбить сливки до мягких пиков и исправить ситуацию, если что-то пошло не так

Взбиваем сливки до мягких пиков

1:05
Еда

Добиться мягких пиков — и не заходить слишком далеко (ой, масло!) — легко, если вы воспользуетесь этими тремя советами по приготовлению взбитых сливок.

Взбиваем сливки до мягких пиков
Фото: flickr.com by Alex Gorzen, CC BY-SA 2.0

Начните с правильных ингредиентов. Чтобы получились пышные взбитые сливки, покупайте продукт с высоким процентом жирности. Для сладости перед взбиванием добавьте 2 столовые ложки сахарного песка на чашку сливок.

В миске с помощью электрического миксера на высокой мощности взбивайте охлаждённые сливки и сахар до тех пор, пока венчики не оставят видимые линии, проведённые по сливкам. Уменьшите скорость миксера до средне-низкой и продолжайте взбивать до образования мягких пиков. Когда вы держите венчики, крем должен подняться, а затем перевернуться.

Если вы переборщили, не паникуйте. Добавьте к свернувшимся комочкам немного свежих сливок и перемешайте резиновой лопаткой. Повторяйте по мере необходимости, пока смесь не станет однородной.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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