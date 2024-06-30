Лайфхак для хозяек: приготовьте этот простой сироп за 5 минут из сахара и воды

Как приготовить простой сироп

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите подсластить лимонад или холодный чай? Вместо того, чтобы тянуться к сахарнице, приготовьте порцию простого сиропа, приятный бонус — никаких песочных гранул на дне стакана.

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Приготовление

В кастрюле смешайте равные части воды и сахара и варите на среднем огне, часто помешивая, пока сахар полностью не растворится (3-5 минут). Остудите, а затем добавляйте в напитки по мере необходимости.

Используйте 1,5 чайной ложки простого сиропа на каждую чайную ложку сахара, которую вы обычно используете, храните сироп в холодильнике до двух недель. Мы же говорили вам, что это очень просто!