Зачастую холодные напитки, приготовленные дома, получаются очень слабыми, практически водянистыми. Так происходит из-за смешивания обычного кофе или чая со льдом. Но придать ледяному напитку больше силы легко: секрет в двойной крепости. Воспользуйтесь этим лайфхаком:
Теперь вы можете охладить свой напиток, добавив лёд, и наслаждаться, оставив знойную жару позади.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.