Этот простой совет поможет вам приготовить самый бодрящий холодный чай или кофе

Как сделать холодный кофе или чай более крепким: лайфхак

0:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Зачастую холодные напитки, приготовленные дома, получаются очень слабыми, практически водянистыми. Так происходит из-за смешивания обычного кофе или чая со льдом. Но придать ледяному напитку больше силы легко: секрет в двойной крепости. Воспользуйтесь этим лайфхаком:

Фото: flickr.com by Liz Mc, CC BY 2.0

Для холодного кофе: используйте 1/4 стакана молотых зёрен на каждую чашку воды.

Для холодного чая: используйте 2 чайных пакетика на каждую чашку воды.

Теперь вы можете охладить свой напиток, добавив лёд, и наслаждаться, оставив знойную жару позади.