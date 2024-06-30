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Этот простой совет поможет вам приготовить самый бодрящий холодный чай или кофе

Как сделать холодный кофе или чай более крепким: лайфхак

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Еда

Зачастую холодные напитки, приготовленные дома, получаются очень слабыми, практически водянистыми. Так происходит из-за смешивания обычного кофе или чая со льдом. Но придать ледяному напитку больше силы легко: секрет в двойной крепости. Воспользуйтесь этим лайфхаком:

Как сделать холодный кофе или чай более крепким: лайфхак
Фото: flickr.com by Liz Mc, CC BY 2.0
  • Для холодного кофе: используйте 1/4 стакана молотых зёрен на каждую чашку воды.
  • Для холодного чая: используйте 2 чайных пакетика на каждую чашку воды.

Теперь вы можете охладить свой напиток, добавив лёд, и наслаждаться, оставив знойную жару позади.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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