Еда всё время прилипает к сковороде? Не отчаивайтесь: простой трюк, как этого избежать

Если еда прилипает к сковороде: что делать

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите готовить на сковороде из нержавейки, но часто сталкиваетесь с тем, что еда прилипает к дну? Многим кажется, что если добавить побольше масла, то это поможет, однако если вы просто выльете его на еду, то у вас получится жирная и влажная масса непонятно чего, а не аппетитное блюдо.

Фото: commons.wikimedia by FiveRings

Нагревайте масло на горячей сковороде без еды, тогда оно создаст естественное антипригарное покрытие, гарантирующее надёжное обжаривание.

Сделайте это в три простых шага.