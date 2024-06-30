Еда всё время прилипает к сковороде? Не отчаивайтесь: простой трюк, как этого избежать

Любите готовить на сковороде из нержавейки, но часто сталкиваетесь с тем, что еда прилипает к дну? Многим кажется, что если добавить побольше масла, то это поможет, однако если вы просто выльете его на еду, то у вас получится жирная и влажная масса непонятно чего, а не аппетитное блюдо.
Нагревайте масло на горячей сковороде без еды, тогда оно создаст естественное антипригарное покрытие, гарантирующее надёжное обжаривание.
Сделайте это в три простых шага.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.