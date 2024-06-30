Мёд превратился в застывшую массу? Не выбрасывайте его! Простой способ всё исправить

Вы обнаружили, что в банке с мёдом находится вместо вкусного жидкого лакомства твёрдая громоздкая масса непонятно чего? Да, выглядит не очень аппетитно, но не выбрасывайте такой мёд!
Этот продукт никогда не портится, но он кристаллизуется во влажных условиях.
Чтобы вернуть мёду его жидкую консистенцию, поместите банку в миску с горячей водой, подождите 5-10 минут, пока мёд не станет жидким. Альтернативный вариант: снимите крышку и поставьте банку в микроволновую печь.
Чтобы предотвратить повторное образование кристаллов: храните мёд в сухом прохладном месте (не в холодильнике) и избегайте попадания влаги. А это значит, что не стоит погружать в мёд ложку, которой только что размешивали чай.
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