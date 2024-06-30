Мёд превратился в застывшую массу? Не выбрасывайте его! Простой способ всё исправить

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Как избавиться от кристаллизации мёда

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Еда

Вы обнаружили, что в банке с мёдом находится вместо вкусного жидкого лакомства твёрдая громоздкая масса непонятно чего? Да, выглядит не очень аппетитно, но не выбрасывайте такой мёд!

Как избавиться от кристаллизации мёда
Фото: flickr.com by Dino Giordano, CC BY 2.0

Этот продукт никогда не портится, но он кристаллизуется во влажных условиях.

Чтобы вернуть мёду его жидкую консистенцию, поместите банку в миску с горячей водой, подождите 5-10 минут, пока мёд не станет жидким. Альтернативный вариант: снимите крышку и поставьте банку в микроволновую печь.

Чтобы предотвратить повторное образование кристаллов: храните мёд в сухом прохладном месте (не в холодильнике) и избегайте попадания влаги. А это значит, что не стоит погружать в мёд ложку, которой только что размешивали чай.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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