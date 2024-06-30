Апельсиновый пеко: что скрывается за красивым названием. Секреты приготовления

Если когда-либо и существовал чай с вводящим в заблуждение названием, то это апельсиновый пеко. Этот чай не имеет ничего общего с апельсинами. На самом деле под этим красивым названием скрывается целая система классификации индийских чёрных чаев в соответствии с размером и качеством листьев.
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Ингредиенты
1 чайная ложка листьев чая пеко
1 стакан кипячёной воды
1 чайная ложка сахара по желанию
1 чайная ложка молока по желанию
1 чайная ложка лимонного сока по желанию
Приготовление
Прежде чем заваривать чай, промойте чайник тёплой водой. Добавьте чайные листья в чайник и залейте горячей водой.
Дайте чаю настояться 5 минут. Имейте в виду, что чай может горчить, если держать заварку слишком долго.
Процедите чай в чашку. Можно без молока. Добавляем сахар по вкусу.