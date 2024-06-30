Апельсиновый пеко: что скрывается за красивым названием. Секреты приготовления

Что такое апельсиновый пеко и как его приготовить

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Если когда-либо и существовал чай с вводящим в заблуждение названием, то это апельсиновый пеко. Этот чай не имеет ничего общего с апельсинами. На самом деле под этим красивым названием скрывается целая система классификации индийских чёрных чаев в соответствии с размером и качеством листьев.

Фото: commons.wikimedia.org by Lombroso, PDM

Ингредиенты

1 чайная ложка листьев чая пеко

1 стакан кипячёной воды

1 чайная ложка сахара по желанию

1 чайная ложка молока по желанию

1 чайная ложка лимонного сока по желанию

Приготовление