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Медовая пахлава с орехами: восточную сласть можно приготовить дома. Главное — знать нюансы!

Приготовьте дома: пахлава тает во рту

3:27
Еда

Вкусное лакомство, приготовленное с мёдом и орехами — эта пахлава приятно тает во рту. Предлагаем приготовить этот восточный десерт дома, следуя пошаговой инструкции.

Приготовьте дома: пахлава тает во рту
Фото: commons.wikimedia.org by Robert Kindermann, CC BY-SA 2.5

Важно отметить, что поскольку в пахлаве много сахара, масла и орехов, то этот десерт может быть не лучшей идеей для людей с диабетом.

Ингредиенты

Для выпечки

  • 250 г нарезанного фундука
  • 250 г нарезанных фисташек
  • 1/4 стакана очищенных фисташек
  • 250 г измельчённых грецких орехов
  • 1 упаковка размороженного теста фило
  • 20 столовых ложек несолёного растопленного сливочного масла
  • 1 столовая ложка молотой гвоздики
  • 2 столовые ложки молотой корицы
  • 1/4 стакана сахарного песка

Для сиропа

  • 3/4 стакана сахара
  • 3/4 стакана воды
  • 3/4 стакана мёда
  • 1 лимон по желанию
  • 5 гвоздик по желанию
  • 1/2 столовой ложки апельсинового экстракта по желанию

Приготовление

  1. Сначала приготовьте сироп. Смешайте сахар с водой в кастрюле. Добавьте мёд, экстракт апельсина и гвоздику. Как только смесь закипит, уменьшите огонь, варите 30 минут, пока смесь не приобретёт консистенцию густого сиропа. Когда он будет готов, остудите и добавьте лимонный сок. Гвоздику можно удалить.
  2. Разогрейте духовку до 175 градусов. Далее нужно приготовить начинку. Возьмите грецкие орехи, фундук и фисташки и поместите их в кухонный комбайн. Добавьте сахар, корицу и гвоздику. Взбейте смесь.
  3. В кастрюле растопите сливочное масло на слабом огне. Как только масло почти растает, выключите огонь. Остальное расплавится от остаточного тепла.
  4. Освободите достаточно места, чтобы разместить миску с начинкой, форму для выпечки, растопленное масло и кисточку для выпечки. Убедитесь, что для теста фило достаточно места. Аккуратно разверните листы фило, попробуйте положить один лист на форму для выпечки, чтобы проверить, подходит ли он по размерам. Затем разложите лист на влажном кухонном полотенце и накройте его другим. Это предотвратит образование трещин во время сборки пахлавы. Теперь мягкой рукой смажьте форму для выпечки растопленным сливочным маслом и положите лист фило. Добавьте ещё немного масла и разложите несколько листов поверх первого. Продолжайте процесс, пока не израсходуете до 1/3 пакета. Поверх последнего листа равномерно распределите первый слой ореховой смеси.
  5. Поверх первого слоя ореховой смеси разложите ещё 4-5 слоев фило с прослойкой из масла. Теперь добавьте поверх него последний слой ореховой смеси. Обильно смажьте последний слой сливочным маслом. Пахлава практически готова. Разрежьте её на ромбовидные кусочки и запекайте 45 минут. Достаньте пахлаву из духовки и залейте её медовым сиропом. Дайте сиропу впитаться в десерт, а затем украсьте его оставшимися фисташками.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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