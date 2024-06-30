Медовая пахлава с орехами: восточную сласть можно приготовить дома. Главное — знать нюансы!

Приготовьте дома: пахлава тает во рту

3:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусное лакомство, приготовленное с мёдом и орехами — эта пахлава приятно тает во рту. Предлагаем приготовить этот восточный десерт дома, следуя пошаговой инструкции.

Фото: commons.wikimedia.org by Robert Kindermann, CC BY-SA 2.5

Важно отметить, что поскольку в пахлаве много сахара, масла и орехов, то этот десерт может быть не лучшей идеей для людей с диабетом.

Ингредиенты

Для выпечки

250 г нарезанного фундука

250 г нарезанных фисташек

1/4 стакана очищенных фисташек

250 г измельчённых грецких орехов

1 упаковка размороженного теста фило

20 столовых ложек несолёного растопленного сливочного масла

1 столовая ложка молотой гвоздики

2 столовые ложки молотой корицы

1/4 стакана сахарного песка

Для сиропа

3/4 стакана сахара

3/4 стакана воды

3/4 стакана мёда

1 лимон по желанию

5 гвоздик по желанию

1/2 столовой ложки апельсинового экстракта по желанию

Приготовление