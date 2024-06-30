Так хочется лёгкой прохлады в летний зной? Приготовьте мороженое с чаем матча

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Популярное японское лакомство: мороженое с зелёным чаем матча

1:17
Еда

В тёплые летние месяцы мороженое является самым популярным десертом. Мороженое с зелёным чаем — популярное японское лакомство, которое готовится из порошка матча, молока, сахара и яиц. Учтите, что в матче содержится много кофеина.

Популярное японское лакомство: мороженое с зелёным чаем матча
Фото: Own work by Koumei Matcha, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

  • 500 мл молока
  • 250 мл густых сливок
  • 4 яичных желтка
  • 150 г сахара
  • 2 столовые ложки порошка зелёного чая матча

Приготовление

Доведите молоко и сливки до кипения на медленном огне в кастрюле. Выключите огонь и отставьте в сторону. Взбейте в миске 2 яичных желтка и сахар, смесь должна выглядеть воздушной. Добавьте порошок зелёного чая матча в смесь и хорошо перемешайте. Постепенно влейте тёплую молочную смесь в яичную и продолжайте взбивать до получения однородной массы. Процедите смесь в чистую кастрюлю и поставьте на слабый огонь на 5 минут, постоянно помешивая. Затем остудите и вылейте смесь в мороженицу. Включите мороженицу примерно на 20 минут, как только смесь загустеет, перелейте её в контейнер и заморозьте в морозилке.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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