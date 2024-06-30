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Ромашковый чай: как правильно заваривать из сушёных цветков. Для релакса и снятия стресса

Ромашковый чай: поможет расслабиться после тяжёлого дня

1:07
Еда

Если и есть напиток, который поможет вам расслабиться после тяжёлого рабочего дня, то это ромашковый чай. Это сладкий травяной настой с послевкусием хрустящего яблока. В отличие от большинства чаёв из сухих цветов, ромашковый чай имеет свежий и немного сладкий аромат.

Ромашковый чай: поможет расслабиться после тяжёлого дня
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche, CC0

Ромашковый чай можно готовить как из свежих, так и из сушёных цветков ромашки, но сушёные цветки ромашки иногда могут оставлять горьковатое послевкусие.

Ингредиенты

  • 2 стакана воды
  • 3 чайные ложки сушёных цветков ромашки
  • Мёд/ кленовый сироп/ сахар по желанию

Приготовление

Нагрейте в кастрюле два стакана воды, как только вода начнёт закипать, добавьте 3 чайные ложки сушёных цветков ромашки. Дайте сухим цветам настояться. Помните, что чем дольше вы замачиваете их, тем крепче получится чай. После этого процедите чай по чашкам. Вы можете добавить чайную ложку мёда или любой другой подсластитель по вашему вкусу, чтобы улучшить вкус чая.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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