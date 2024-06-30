Готовим дома знаменитый суп мисо с грибами и овощами: особенно полезен при простуде
Мисо-суп: вкусный усилитель иммунитета
1:43
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30.06.2024 12:27
Суп мисо — ваш надёжный друг при гриппе и кашле. Солёный, пикантный бульон, приготовленный с большим количеством овощей, зелёного лука, мягкого тофу и грибов, способствует укреплению иммунитета. Нет ничего сложного в том, чтобы приготовить этот суп дома.
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты
1 столовая ложка нерафинированного кунжутного масла
2 столовые ложки мелко нарезанного имбиря
1 нарезанная луковица
2 столовые ложки мисо (паста из ферментированных соевых бобов)
2 столовые ложки рисового уксуса
1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока
1/4 стакана зелёного лука, тонко нарезанного
250 г моркови, тонко нарезанной
6 чашек овощного бульона
2 лука-порея
250 г тофу
1 столовая ложка кайенского перца
соль и чёрный перец по вкусу
1 чашка грибов шиитаке
1 чашка сельдерея
Приготовление
Возьмите большую кастрюлю и нагрейте в ней масло на среднем огне. Добавьте имбирь, чеснок и лук. Готовьте на среднем огне около 5 минут.
Добавьте овощной бульон, нарезанные овощи и тофу и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, пока овощи не станут мягкими. Это не должно занять более 5-10 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.
Добавьте в суп мисо кайенский перец и перемешайте. Помните, кайенский перец добавляется только для того, чтобы сделать суп более острым. Добавьте уксус.
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