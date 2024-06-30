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Готовим дома знаменитый суп мисо с грибами и овощами: особенно полезен при простуде

Мисо-суп: вкусный усилитель иммунитета

1:43
Еда

Суп мисо — ваш надёжный друг при гриппе и кашле. Солёный, пикантный бульон, приготовленный с большим количеством овощей, зелёного лука, мягкого тофу и грибов, способствует укреплению иммунитета. Нет ничего сложного в том, чтобы приготовить этот суп дома.

Мисо-суп: вкусный усилитель иммунитета
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка нерафинированного кунжутного масла
  • 2 столовые ложки мелко нарезанного имбиря
  • 1 нарезанная луковица
  • 2 столовые ложки мисо (паста из ферментированных соевых бобов)
  • 2 столовые ложки рисового уксуса
  • 1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока
  • 1/4 стакана зелёного лука, тонко нарезанного
  • 250 г моркови, тонко нарезанной
  • 6 чашек овощного бульона
  • 2 лука-порея
  • 250 г тофу
  • 1 столовая ложка кайенского перца
  • соль и чёрный перец по вкусу
  • 1 чашка грибов шиитаке
  • 1 чашка сельдерея

Приготовление

  1. Возьмите большую кастрюлю и нагрейте в ней масло на среднем огне. Добавьте имбирь, чеснок и лук. Готовьте на среднем огне около 5 минут. 
  2. Добавьте овощной бульон, нарезанные овощи и тофу и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, пока овощи не станут мягкими. Это не должно занять более 5-10 минут. Добавьте соль и перец по вкусу.
  3. Добавьте в суп мисо кайенский перец и перемешайте. Помните, кайенский перец добавляется только для того, чтобы сделать суп более острым. Добавьте уксус.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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