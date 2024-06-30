Готовим дома знаменитый суп мисо с грибами и овощами: особенно полезен при простуде

Мисо-суп: вкусный усилитель иммунитета

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп мисо — ваш надёжный друг при гриппе и кашле. Солёный, пикантный бульон, приготовленный с большим количеством овощей, зелёного лука, мягкого тофу и грибов, способствует укреплению иммунитета. Нет ничего сложного в том, чтобы приготовить этот суп дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

1 столовая ложка нерафинированного кунжутного масла

2 столовые ложки мелко нарезанного имбиря

1 нарезанная луковица

2 столовые ложки мисо (паста из ферментированных соевых бобов)

2 столовые ложки рисового уксуса

1 столовая ложка мелко нарезанного чеснока

1/4 стакана зелёного лука, тонко нарезанного

250 г моркови, тонко нарезанной

6 чашек овощного бульона

2 лука-порея

250 г тофу

1 столовая ложка кайенского перца

соль и чёрный перец по вкусу

1 чашка грибов шиитаке

1 чашка сельдерея

Приготовление