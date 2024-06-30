Нет, это не бульон: говяжий чай готовится из мяса, а не костей, но этот отвар крайне полезный

Говяжий чай — питательный напиток для людей, выздоравливающих после болезней. Это простой отвар, приготовленный путём замачивания говядины в воде на пару часов, приправленной солью.
Фото: flickr. com by Larry Hoffman, CC BY 2.0
Этот мягкий мясной чай часто использовался как средство от всех видов заболеваний, включая простуду и кашель. Этот напиток отличается от бульона тем, что его готовят из мяса, а не костей.
Ингредиенты
Стейк из говяжьей вырезки, нарезанный кубиками
3 стакана фильтрованной воды
1/4 чайной ложки соли
Приготовление
В большую кастрюлю положите говядину и залейте водой. Приправьте солью. Доведите до кипения. Держим на сильном огне пару минут.
Уменьшите огонь до минимума и дайте бульону слегка покипеть в течение 20 минут. Возьмите большую ложку или шумовку и соберите накипь сверху.
Выключите огонь и дайте остыть. Дайте говядине настояться в жидкости не менее 24 часов. Процедите жидкость через марлю или мелкое сито. Выбросьте говядину и наслаждайтесь чаем. Вы можете приправить его перцем и зеленью. Чай из говядины лучше всего подавать горячим.