Нет, это не бульон: говяжий чай готовится из мяса, а не костей, но этот отвар крайне полезный

Говяжий чай: рецепт для укрепления здоровья

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Говяжий чай — питательный напиток для людей, выздоравливающих после болезней. Это простой отвар, приготовленный путём замачивания говядины в воде на пару часов, приправленной солью.

Фото: flickr. com by Larry Hoffman, CC BY 2.0

Этот мягкий мясной чай часто использовался как средство от всех видов заболеваний, включая простуду и кашель. Этот напиток отличается от бульона тем, что его готовят из мяса, а не костей.

Ингредиенты

Стейк из говяжьей вырезки, нарезанный кубиками

3 стакана фильтрованной воды

1/4 чайной ложки соли

Приготовление