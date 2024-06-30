Готовим сосиски в слоёном тесте: знакомое и всеми любимое блюдо. Оказывается, всё очень просто!

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Сосиски в тесте: ароматная и вкусная закуска

1:29
Еда

Пикантные, слоёные золотисто-коричневые — эти сосиски в тесте могут стать новой любимой закуской. Они очень вкусные и готовятся менее чем за час.

Сосиски в тесте: ароматная и вкусная закуска
Фото: wikimedia.org by Finbar.concaig, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

  • 750 г сосисок из свинины
  • 2 чайные ложки семян фенхеля
  • 1/2 стакана тёртого сыра пармезан
  • 4 столовые ложки яблочного или грушевого соуса
  • 2 столовые ложки мелко нарезанного свежего шалфея
  • 2 больших яйца
  • Половина натёртой луковицы
  • Соль
  • Свежемолотый чёрный перец
  • 2 листа слоёного теста, купленного в магазине, размороженного и охлаждённого
  • Кетчуп для подачи

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите большой противень пергаментом. В большой миске смешайте сосиски, фенхель, пармезан, соус, шалфей, 1 яйцо, лук, соль и перец.
  2. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в два прямоугольника, разрежьте пополам, чтобы получились четыре прямоугольника.
  3. Положите на каждый кусок теста сосиску с ароматной смесью. Скрутите тесто в рулет. В небольшой миске смешайте 1 столовую ложку воды с оставшимся яйцом. Смажьте открытые края теста каждого прямоугольника половиной яичной жидкости. Запекайте 35 минут. Подавайте с кетчупом.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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