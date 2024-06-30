Готовим сосиски в слоёном тесте: знакомое и всеми любимое блюдо. Оказывается, всё очень просто!

Сосиски в тесте: ароматная и вкусная закуска

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Пикантные, слоёные золотисто-коричневые — эти сосиски в тесте могут стать новой любимой закуской. Они очень вкусные и готовятся менее чем за час.

Фото: wikimedia.org by Finbar.concaig, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

750 г сосисок из свинины

2 чайные ложки семян фенхеля

1/2 стакана тёртого сыра пармезан

4 столовые ложки яблочного или грушевого соуса

2 столовые ложки мелко нарезанного свежего шалфея

2 больших яйца

Половина натёртой луковицы

Соль

Свежемолотый чёрный перец

2 листа слоёного теста, купленного в магазине, размороженного и охлаждённого

Кетчуп для подачи

Приготовление