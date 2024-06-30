Готовим сосиски в слоёном тесте: знакомое и всеми любимое блюдо. Оказывается, всё очень просто!

Пикантные, слоёные золотисто-коричневые — эти сосиски в тесте могут стать новой любимой закуской. Они очень вкусные и готовятся менее чем за час.
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Ингредиенты
750 г сосисок из свинины
2 чайные ложки семян фенхеля
1/2 стакана тёртого сыра пармезан
4 столовые ложки яблочного или грушевого соуса
2 столовые ложки мелко нарезанного свежего шалфея
2 больших яйца
Половина натёртой луковицы
Соль
Свежемолотый чёрный перец
2 листа слоёного теста, купленного в магазине, размороженного и охлаждённого
Кетчуп для подачи
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите большой противень пергаментом. В большой миске смешайте сосиски, фенхель, пармезан, соус, шалфей, 1 яйцо, лук, соль и перец.
На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто в два прямоугольника, разрежьте пополам, чтобы получились четыре прямоугольника.
Положите на каждый кусок теста сосиску с ароматной смесью. Скрутите тесто в рулет. В небольшой миске смешайте 1 столовую ложку воды с оставшимся яйцом. Смажьте открытые края теста каждого прямоугольника половиной яичной жидкости. Запекайте 35 минут. Подавайте с кетчупом.