Сливочный освежающий смузи из зелёного чая: 2 оригинальных способа его приготовить

Смузи из зелёного чая: два рецепта

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Cмузи из зелёного чая на завтрак — один из лучших способов получить ежедневную дозу кофеина. Этот сливочный освежающий напиток — питательный и витаминный вариант для завтрака. Поскольку кофеин стимулирует организм, смузи часто пьют до или после тренировки.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch, CC BY 3.0

Рассмотрим два способа его приготовления:

смузи из зелёного чая матча, имеет ярко выраженный травянистый вкус,

смузи из зелёного чая, его можно приготовить из обычных пакетиков зелёного чая или листового зелёного чая, имеет немного более вяжущий вкус.

Смузи из чая матча

Ингредиенты

1/2 стакана кубиков манго, свежих или замороженных

1 замороженный банан

1 чашка листьев шпината

2 чайные ложки порошка матча

1/2 стакана молока

Приготовление

Добавьте молоко и порошок матча в блендер и хорошо перемешайте. Добавьте листья шпината, замороженный банан и манго и снова взбейте.

Смузи из зелёного чая

Ингредиенты

1/2 стакана нарезанного манго

1/2 стакана клубники

1/4 стакана греческого йогурта

1 пакетик зелёного чая

1/2 стакана фильтрованной горячей воды

1 чайная ложка мёда

2 листика мяты

Приготовление

Заварите зелёный чай в горячей воде, дайте ему остыть в холодильнике в течение часа. Альтернативно: вы можете заварить большую порцию зелёного чая и охладить его в формочке для кубиков льда. На одну порцию используйте один кубик льда из зелёного чая. Добавьте в блендер фрукты, зелёный чай, мяту, мёд и молоко.