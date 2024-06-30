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Сливочный освежающий смузи из зелёного чая: 2 оригинальных способа его приготовить

Смузи из зелёного чая: два рецепта

1:46
Еда

Cмузи из зелёного чая на завтрак — один из лучших способов получить ежедневную дозу кофеина. Этот сливочный освежающий напиток — питательный и витаминный вариант для завтрака. Поскольку кофеин стимулирует организм, смузи часто пьют до или после тренировки.

Смузи из зелёного чая: два рецепта
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch, CC BY 3.0

Рассмотрим два способа его приготовления:

  • смузи из зелёного чая матча, имеет ярко выраженный травянистый вкус,
  • смузи из зелёного чая, его можно приготовить из обычных пакетиков зелёного чая или листового зелёного чая, имеет немного более вяжущий вкус.

Смузи из чая матча

Ингредиенты

  • 1/2 стакана кубиков манго, свежих или замороженных
  • 1 замороженный банан
  • 1 чашка листьев шпината
  • 2 чайные ложки порошка матча
  • 1/2 стакана молока

Приготовление

Добавьте молоко и порошок матча в блендер и хорошо перемешайте. Добавьте листья шпината, замороженный банан и манго и снова взбейте. 

Смузи из зелёного чая

Ингредиенты

  • 1/2 стакана нарезанного манго
  • 1/2 стакана клубники
  • 1/4 стакана греческого йогурта
  • 1 пакетик зелёного чая
  • 1/2 стакана фильтрованной горячей воды
  • 1 чайная ложка мёда
  • 2 листика мяты

Приготовление

Заварите зелёный чай в горячей воде, дайте ему остыть в холодильнике в течение часа. Альтернативно: вы можете заварить большую порцию зелёного чая и охладить его в формочке для кубиков льда. На одну порцию используйте один кубик льда из зелёного чая. Добавьте в блендер фрукты, зелёный чай, мяту, мёд и молоко. 

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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