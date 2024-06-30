Сливочный освежающий смузи из зелёного чая: 2 оригинальных способа его приготовить

Cмузи из зелёного чая на завтрак — один из лучших способов получить ежедневную дозу кофеина. Этот сливочный освежающий напиток — питательный и витаминный вариант для завтрака. Поскольку кофеин стимулирует организм, смузи часто пьют до или после тренировки.
Рассмотрим два способа его приготовления:
Добавьте молоко и порошок матча в блендер и хорошо перемешайте. Добавьте листья шпината, замороженный банан и манго и снова взбейте.
Заварите зелёный чай в горячей воде, дайте ему остыть в холодильнике в течение часа. Альтернативно: вы можете заварить большую порцию зелёного чая и охладить его в формочке для кубиков льда. На одну порцию используйте один кубик льда из зелёного чая. Добавьте в блендер фрукты, зелёный чай, мяту, мёд и молоко.
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