Лёгкий домашний соус для жареной картошки фри и сэндвичей придаст остроты вашим любимым блюдам! Этот острый, аппетитный соус — именно то, чего не хватает вашему картофелю.
Вам понравится этот соус из майонеза, кайенского перца, а также маринованного сока укропа.
В небольшой миске смешайте до получения однородной массы майонез, кетчуп, чесночный порошок, маринованный сок, копчёную паприку, кайенский перец и горчицу. Храните в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.