Идеальный домашний соус для жареной картошки фри из майонеза и кетчупа: съедите всё до последней капли

Как приготовить соус для жареной картошки фри

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий домашний соус для жареной картошки фри и сэндвичей придаст остроты вашим любимым блюдам! Этот острый, аппетитный соус — именно то, чего не хватает вашему картофелю.

Фото: Wikimedia Commons by Evan-Amos, PDM

Вам понравится этот соус из майонеза, кайенского перца, а также маринованного сока укропа.

Ингредиенты

1 стакан майонеза

1/4 стакана кетчупа

1/2 чайной ложки чесночного порошка

2 столовые ложки маринованного сока укропа

1 чайная ложка копчёной паприки

1/4 чайной ложки кайенского перца

1 чайная ложка горчицы

Приготовление

В небольшой миске смешайте до получения однородной массы майонез, кетчуп, чесночный порошок, маринованный сок, копчёную паприку, кайенский перец и горчицу. Храните в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней.