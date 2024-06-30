Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светлана Мастеркова первой вылетела из проекта «Последний герой»
Говяжий чай: рецепт для укрепления здоровья
История страховщика: "Будь проклят тот день, когда я решил стать страховым агентом!"
60-летний певец Сосо Павлиашвили пять раз переболел коронавирусом
Как быстро побороть языковой барьер в путешествии
Стало известно, как понять, что кошке скучно дома
Последствия низкокачественного топлива для автомобиля
Клубника после сбора урожая: как подготовить её к следующему сезону
Преимущества круглых и овальных журнальных столиков перед квадратными
Идеальный домашний соус для жареной картошки фри из майонеза и кетчупа: съедите всё до последней капли

Как приготовить соус для жареной картошки фри

0:56
Еда

Лёгкий домашний соус для жареной картошки фри и сэндвичей придаст остроты вашим любимым блюдам! Этот острый, аппетитный соус — именно то, чего не хватает вашему картофелю.

Как приготовить соус для жареной картошки фри
Фото: Wikimedia Commons by Evan-Amos, PDM

Вам понравится этот соус из майонеза, кайенского перца, а также маринованного сока укропа.

Ингредиенты

  • 1 стакан майонеза
  • 1/4 стакана кетчупа
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка
  • 2 столовые ложки маринованного сока укропа
  • 1 чайная ложка копчёной паприки
  • 1/4 чайной ложки кайенского перца
  • 1 чайная ложка горчицы

Приготовление

В небольшой миске смешайте до получения однородной массы майонез, кетчуп, чесночный порошок, маринованный сок, копчёную паприку, кайенский перец и горчицу. Храните в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Последние материалы
Клубника после сбора урожая: как подготовить её к следующему сезону
Преимущества круглых и овальных журнальных столиков перед квадратными
В Дели оценивают ущерб от сильных дождей
Фигуристка Худайбердиева заработала более 1,5 млн рублей за прошедший сезон
Как приготовить соус для жареной картошки фри
Секреты спортивного костюма: что выбрать для фитнеса
Финские специалисты превратили двигатель в генератор экологически чистой энергии
Марина Федункив откровенно рассказала о конфликте с Харламовым и жизни с тираном
Кинологи рассказали, как питание влияет на настроение собак
Почему люди не доверяют страховым агентам?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников