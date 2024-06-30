Кростини с грушей и сыром: званый ужин лучше начать именно с этого

Закуска из груши и сыра — вкусный вариант для перекуса. Хрустящий багет, сладость груши и мёда, немного пикантной капли уксуса и буррата — отличный перекус.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте обе стороны ломтиков хлеба оливковым маслом. Выложите на противень в один слой. Выпекайте, перевернув в середине приготовления, пока не подрумянится хлеб с обеих сторон, где-то 13 минут. Выложите хлеб на сервировочное блюдо, на каждый кростини положите ломтик груши, кусочек бурраты и немного полейте уксусом и мёдом. Посыпьте тимьяном, солью и перцем.
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