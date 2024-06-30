Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему люди не доверяют страховым агентам?
Как выбрать стильный декор для стен
Путешественники назвали лучшее время года для посещения Швеции
Смородина под угрозой: как защитить кусты от тли
Автопроизводители и подвески: экономия или необходимость
Бургеры McDonald's на растительной основе не одобрены клиентами
Календарь дачных работ на июль: всё по порядку
В NASA отработали опасное сближение астероида с Землей
Эксперты рассказали, как выбрать мебель для маленькой кухни
Кростини с грушей и сыром: званый ужин лучше начать именно с этого

Кростини с грушей и сыром: вкусная закуска

1:05
Еда

Закуска из груши и сыра — вкусный вариант для перекуса. Хрустящий багет, сладость груши и мёда, немного пикантной капли уксуса и буррата — отличный перекус.

Кростини с грушей и сыром: вкусная закуска
Фото: commons.wikimedia.org by Assianir, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

  • 1 багет, нарезанный ломтиками
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 большая груша, нарезанная тонкими ломтиками
  • 250 г бурраты
  • 2 столовые ложки хересного уксуса
  • 2 столовые ложки мёда
  • 2 чайные ложки свежих листьев тимьяна
  • Соль и чёрный перец

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте обе стороны ломтиков хлеба оливковым маслом. Выложите на противень в один слой. Выпекайте, перевернув в середине приготовления, пока не подрумянится хлеб с обеих сторон, где-то 13 минут. Выложите хлеб на сервировочное блюдо, на каждый кростини положите ломтик груши, кусочек бурраты и немного полейте уксусом и мёдом. Посыпьте тимьяном, солью и перцем.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Последние материалы
Автопроизводители и подвески: экономия или необходимость
Бургеры McDonald's на растительной основе не одобрены клиентами
Как вернуть волосам силу и блеск: советы по уходу
Календарь дачных работ на июль: всё по порядку
В NASA отработали опасное сближение астероида с Землей
Эксперты рассказали, как выбрать мебель для маленькой кухни
Тайна замка Пугачевой и Галкина*: почему роскошное поместье не зарегистрировано?
Кинологи объяснили, почему собака приносит палку домой
Что простые люди говорят про пенсионную систему в России?
Кростини с грушей и сыром: вкусная закуска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников