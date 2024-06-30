Кростини с грушей и сыром: званый ужин лучше начать именно с этого

Кростини с грушей и сыром: вкусная закуска

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуска из груши и сыра — вкусный вариант для перекуса. Хрустящий багет, сладость груши и мёда, немного пикантной капли уксуса и буррата — отличный перекус.

Фото: commons.wikimedia.org by Assianir, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

1 багет, нарезанный ломтиками

3 столовые ложки оливкового масла

1 большая груша, нарезанная тонкими ломтиками

250 г бурраты

2 столовые ложки хересного уксуса

2 столовые ложки мёда

2 чайные ложки свежих листьев тимьяна

Соль и чёрный перец

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Слегка смажьте обе стороны ломтиков хлеба оливковым маслом. Выложите на противень в один слой. Выпекайте, перевернув в середине приготовления, пока не подрумянится хлеб с обеих сторон, где-то 13 минут. Выложите хлеб на сервировочное блюдо, на каждый кростини положите ломтик груши, кусочек бурраты и немного полейте уксусом и мёдом. Посыпьте тимьяном, солью и перцем.