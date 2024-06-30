Вкусный сливочный соус из шпината: овощи с ним будут бесподобными

Соус из шпината: подаётся к овощам

Этот вкусный соус на 49% состоит из зелени и на 51% из сливок. Соус из шпината быстро готовится и усваивается ещё быстрее. Его можно подавать к овощам, чипсам или крекерам для макания.

Фото: Own work by Hannahdownes, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

1,5 стакана сметаны

1/2 стакана майонеза

1 чайная ложка лукового порошка

3/4 чайной ложки чесночного порошка

3/4 чайной ложки морской соли

1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

1/4 чайной ложки кайенского перца

1,5 чайной ложки дижонской горчицы

1,5 чайной ложки вустерского соуса

Упаковка шпината

1/4 стакана измельчённого чеснока

Приготовление

В большой миске смешайте все ингредиенты, взбейте блендером.