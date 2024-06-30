Вкусный сливочный соус из шпината: овощи с ним будут бесподобными
Соус из шпината: подаётся к овощам
Этот вкусный соус на 49% состоит из зелени и на 51% из сливок. Соус из шпината быстро готовится и усваивается ещё быстрее. Его можно подавать к овощам, чипсам или крекерам для макания.
Фото: Own work by Hannahdownes, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты
- 1,5 стакана сметаны
- 1/2 стакана майонеза
- 1 чайная ложка лукового порошка
- 3/4 чайной ложки чесночного порошка
- 3/4 чайной ложки морской соли
- 1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
- 1/4 чайной ложки кайенского перца
- 1,5 чайной ложки дижонской горчицы
- 1,5 чайной ложки вустерского соуса
- Упаковка шпината
- 1/4 стакана измельчённого чеснока
Приготовление
В большой миске смешайте все ингредиенты, взбейте блендером.
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