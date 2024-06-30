Домашнее овсяное печенье "Морковный пирог" с ароматными специями: приятный бонус для сладкоежек

Овсяное печенье со вкусом морковного пирога: простой рецепт

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить вместе с детьми это вкусное овсяное печенье с морковью.

Фото: flickr.com by slgckgc, CC BY 2.0

В приведённом ниже рецепте используется чистый кленовый сироп, который заменяет рафинированный сахар.

Чтобы печенье по вкусу напоминало морковный пирог, вам также понадобятся корица и мускатный орех.

Ингредиенты

100 г овсяных хлопьев

68 г натёртой моркови

90 г цельнозерновой муки

60 мл кленового сиропа

75 мл растительного молока

2 столовые ложки (28 г) кокосового или несолёного сливочного масла, растопленного и слегка охлаждённого

1,5 чайной ложки разрыхлителя

1,5 чайной ложки молотой корицы

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха

1/4 чайной ложки соли

Яичный белок

Приготовление

Смешайте разрыхлитель, корицу, муку, мускатный орех, овсяные хлопья и соль в миске. В другой миске взбейте кокосовое масло, яичный белок и ваниль. Добавьте кленовый сироп и растительное молоко. Добавьте мучную смесь и перемешайте. Аккуратно выложите морковь. Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. С помощью ложки выложите тесто для печенья на противень. Выпекайте 15 минут.