Домашнее овсяное печенье "Морковный пирог" с ароматными специями: приятный бонус для сладкоежек

Попробуйте приготовить вместе с детьми это вкусное овсяное печенье с морковью.
В приведённом ниже рецепте используется чистый кленовый сироп, который заменяет рафинированный сахар.
Чтобы печенье по вкусу напоминало морковный пирог, вам также понадобятся корица и мускатный орех.
Смешайте разрыхлитель, корицу, муку, мускатный орех, овсяные хлопья и соль в миске. В другой миске взбейте кокосовое масло, яичный белок и ваниль. Добавьте кленовый сироп и растительное молоко. Добавьте мучную смесь и перемешайте. Аккуратно выложите морковь. Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. С помощью ложки выложите тесто для печенья на противень. Выпекайте 15 минут.
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