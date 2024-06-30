Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт бензина продлили до 31 июля
Кроссовер JAC JS3: самый доступный китайский автомобиль на российском рынке
В России нашли способо ускорить производство растительных масел
Почему необходимо красить дверь в прихожей в яркий цвет
Соус из шпината: подаётся к овощам
Кинологи рассказали, как приучить собаку к пеленке
Обновляем в памяти правила безопасного загара: повторение материала
Когда убирать чеснок: 3 признака зрелости
Пенсионная система: ИПК — это развод для простых людей или реально рабочая тема?
Домашнее овсяное печенье "Морковный пирог" с ароматными специями: приятный бонус для сладкоежек

Овсяное печенье со вкусом морковного пирога: простой рецепт

1:35
Еда

Попробуйте приготовить вместе с детьми это вкусное овсяное печенье с морковью. 

Овсяное печенье со вкусом морковного пирога: простой рецепт
Фото: flickr.com by slgckgc, CC BY 2.0

В приведённом ниже рецепте используется чистый кленовый сироп, который заменяет рафинированный сахар.

Чтобы печенье по вкусу напоминало морковный пирог, вам также понадобятся корица и мускатный орех.

Ингредиенты

  • 100 г овсяных хлопьев
  • 68 г натёртой моркови
  • 90 г цельнозерновой муки
  • 60 мл кленового сиропа
  • 75 мл растительного молока
  • 2 столовые ложки (28 г) кокосового или несолёного сливочного масла, растопленного и слегка охлаждённого
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя
  • 1,5 чайной ложки молотой корицы
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • 1/4 чайной ложки соли
  • Яичный белок

Приготовление

Смешайте разрыхлитель, корицу, муку, мускатный орех, овсяные хлопья и соль в миске. В другой миске взбейте кокосовое масло, яичный белок и ваниль. Добавьте кленовый сироп и растительное молоко. Добавьте мучную смесь и перемешайте. Аккуратно выложите морковь. Разогрейте духовку до 165 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой. С помощью ложки выложите тесто для печенья на противень. Выпекайте 15 минут.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Последние материалы
Виктория Боня поделилась планами об усыновлении ребенка
Пенсионная система: ИПК — это развод для простых людей или реально рабочая тема?
Жители РФ активнее всего интересуются визами в Италию и США
Амурские аграрии посеяли самый прибыльный вид льна
"Алмаз" создаст круизное судно "Кунашир" для путешествий по арктическому региону
Как создать комфортную атмосферу для собаки в машине
Эксперт дизайна делится советами, как выбрать салфетницу
Овсяное печенье со вкусом морковного пирога: простой рецепт
Учёные ответили, могут ли кошки улыбаться
Филипп Киркоров вновь за прилавком: продавец аксессуаров для гаджетов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников