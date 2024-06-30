Ешьте и... худейте: рулетики из консервированного тунца, моркови и авокадо

Как приготовить рулетики из консервированного тунца и авокадо

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже если у вас плотный график, вы легко можете выделить пять минут, чтобы приготовить эту вкусную закуску из таких питательных ингредиентов, как консервированный тунец, морковь и авокадо.

Фото: Own work by Judgefloro, PDM

Тунец богат жирными кислотами омега-3, которые улучшают здоровье сердца и помогают снизить уровень холестерина. Также он является хорошим источником калия, который помогает снизить давление. Комбинация омега-3 и калия в тунце обеспечивает противовоспалительный эффект.

В качестве бонуса — это блюдо способствует снижению веса, поскольку тунец богат белками и питательными веществами, но при этом содержит мало жира.

Ингредиенты

2 банки тунца

2 стакана листьев салата

1 стакан натёртой моркови

2-3 столовые ложки сельдерея, нарезанного

2 столовые ложки соуса шрирача

2 столовые ложки красного лука, нарезанного

1 столовая ложка свежей кинзы, нарезанной

1 столовая ложка дижонской горчицы

1 авокадо

Зелёный лук

Соль и перец для вкуса

4 лепёшки из цельнозерновой муки

Приготовление

Разомните тунец и авокадо в миске. Добавьте сельдерей, шрирачу, красный лук, кинзу, дижонскую горчицу и зелёный лук. Хорошо перемешайте и добавьте соль и перец по вкусу. Равномерно распределите смесь по лепёшкам. На каждую лепёшку положите полстакана листовой зелени и 1/4 стакана моркови. Перед подачей плотно сверните лепёшку в рулет и нарежьте.