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Ешьте и... худейте: рулетики из консервированного тунца, моркови и авокадо

Как приготовить рулетики из консервированного тунца и авокадо

1:40
Еда

Даже если у вас плотный график, вы легко можете выделить пять минут, чтобы приготовить эту вкусную закуску из таких питательных ингредиентов, как консервированный тунец, морковь и авокадо.

Как приготовить рулетики из консервированного тунца и авокадо
Фото: Own work by Judgefloro, PDM

Тунец богат жирными кислотами омега-3, которые улучшают здоровье сердца и помогают снизить уровень холестерина. Также он является хорошим источником калия, который помогает снизить давление. Комбинация омега-3 и калия в тунце обеспечивает противовоспалительный эффект.

В качестве бонуса — это блюдо способствует снижению веса, поскольку тунец богат белками и питательными веществами, но при этом содержит мало жира.

Ингредиенты

  • 2 банки тунца
  • 2 стакана листьев салата
  • 1 стакан натёртой моркови
  • 2-3 столовые ложки сельдерея, нарезанного
  • 2 столовые ложки соуса шрирача
  • 2 столовые ложки красного лука, нарезанного
  • 1 столовая ложка свежей кинзы, нарезанной
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы
  • 1 авокадо
  • Зелёный лук
  • Соль и перец для вкуса
  • 4 лепёшки из цельнозерновой муки

Приготовление

Разомните тунец и авокадо в миске. Добавьте сельдерей, шрирачу, красный лук, кинзу, дижонскую горчицу и зелёный лук. Хорошо перемешайте и добавьте соль и перец по вкусу. Равномерно распределите смесь по лепёшкам. На каждую лепёшку положите полстакана листовой зелени и 1/4 стакана моркови. Перед подачей плотно сверните лепёшку в рулет и нарежьте.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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