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Хрустящая курочка с клюквенным соусом и цедрой апельсина: гости будут впечатлены красотой блюда

Курица с клюквой и апельсином: для праздничного стола

1:58
Еда

Ничто не сравнится с идеально запечённой курицей с клюквой и апельсином. В клюкве и апельсинах содержится много витамина С, который действует как мощный антиоксидант, а также улучшает усвоение железа из растительных источников и укрепляет иммунитет. Наконец, витамин С способствует выработке коллагена, который необходим для заживления ран.

Курица с клюквой и апельсином: для праздничного стола
Фото: flickr.com by Tom Ipri, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

  • 4–5 куриных бёдрышек
  • 1/2 стакана свежей клюквы
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 столовая ложка оливкового масла

Маринад

  • 1/4 стакана клюквы
  • 2 столовые ложки мёда
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка бальзамического уксуса
  • 1 столовая ложка тростникового сахара
  • 1/4 чайной ложки морской соли
  • Чёрный перец
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 большой апельсин, очищенный от цедры, также выжатый сок

Приготовление

В кухонном комбайне смешайте клюкву, мёд, оливковое масло, бальзамический уксус, сахар, морскую соль, чёрный перец, чеснок и апельсин. Поместите курицу в большую ёмкость и залейте маринадом. Оставьте курицу мариноваться на 1 час или на ночь. Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте маслом форму для запекания и положите курицу. Залейте маринадом. Добавьте в кастрюлю оставшиеся 1/2 стакана клюквы. Равномерно распределите ягоды. Запекайте курицу 25-30 минут. Смешайте одну столовую ложку мёда с одной столовой ложкой оливкового масла, затем смажьте этой смесью курицу. Включите гриль, затем готовьте курицу. Украсьте курицу апельсиновой цедрой и клюквой. Перед подачей полейте курицу клюквенным соусом.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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