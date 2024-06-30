Хрустящая курочка с клюквенным соусом и цедрой апельсина: гости будут впечатлены красотой блюда

Курица с клюквой и апельсином: для праздничного стола

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Ничто не сравнится с идеально запечённой курицей с клюквой и апельсином. В клюкве и апельсинах содержится много витамина С, который действует как мощный антиоксидант, а также улучшает усвоение железа из растительных источников и укрепляет иммунитет. Наконец, витамин С способствует выработке коллагена, который необходим для заживления ран.

Фото: flickr.com by Tom Ipri, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

4–5 куриных бёдрышек

1/2 стакана свежей клюквы

1 столовая ложка мёда

1 столовая ложка оливкового масла

Маринад

1/4 стакана клюквы

2 столовые ложки мёда

2 столовые ложки оливкового масла

1 столовая ложка бальзамического уксуса

1 столовая ложка тростникового сахара

1/4 чайной ложки морской соли

Чёрный перец

2 зубчика чеснока, измельчённых

1 большой апельсин, очищенный от цедры, также выжатый сок

Приготовление

В кухонном комбайне смешайте клюкву, мёд, оливковое масло, бальзамический уксус, сахар, морскую соль, чёрный перец, чеснок и апельсин. Поместите курицу в большую ёмкость и залейте маринадом. Оставьте курицу мариноваться на 1 час или на ночь. Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте маслом форму для запекания и положите курицу. Залейте маринадом. Добавьте в кастрюлю оставшиеся 1/2 стакана клюквы. Равномерно распределите ягоды. Запекайте курицу 25-30 минут. Смешайте одну столовую ложку мёда с одной столовой ложкой оливкового масла, затем смажьте этой смесью курицу. Включите гриль, затем готовьте курицу. Украсьте курицу апельсиновой цедрой и клюквой. Перед подачей полейте курицу клюквенным соусом.