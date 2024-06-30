Хрустящая курочка с клюквенным соусом и цедрой апельсина: гости будут впечатлены красотой блюда

Ничто не сравнится с идеально запечённой курицей с клюквой и апельсином. В клюкве и апельсинах содержится много витамина С, который действует как мощный антиоксидант, а также улучшает усвоение железа из растительных источников и укрепляет иммунитет. Наконец, витамин С способствует выработке коллагена, который необходим для заживления ран.
В кухонном комбайне смешайте клюкву, мёд, оливковое масло, бальзамический уксус, сахар, морскую соль, чёрный перец, чеснок и апельсин. Поместите курицу в большую ёмкость и залейте маринадом. Оставьте курицу мариноваться на 1 час или на ночь. Разогрейте духовку до 190 градусов. Слегка смажьте маслом форму для запекания и положите курицу. Залейте маринадом. Добавьте в кастрюлю оставшиеся 1/2 стакана клюквы. Равномерно распределите ягоды. Запекайте курицу 25-30 минут. Смешайте одну столовую ложку мёда с одной столовой ложкой оливкового масла, затем смажьте этой смесью курицу. Включите гриль, затем готовьте курицу. Украсьте курицу апельсиновой цедрой и клюквой. Перед подачей полейте курицу клюквенным соусом.
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