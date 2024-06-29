Фруктовый смузи с манго, ананасом и протеиновым порошком: для гладкой кожи без морщин и красивых волос

Если вам хочется полезного и освежающего напитка, почему бы не попробовать приготовить восхитительный тропический бананово-манговый смузи.
В этот рецепт входит манго, этот фрукт обладает множеством преимуществ для здоровья. Например, в манго содержится витамин А, полезный для здоровья кожи и волос. Обратите внимание, что в манго много сахара, а чашка содержит около 25 г углеводов и 100 калорий.
Смешайте в блендере манго, замороженный ананас, апельсиновый сок, греческий йогурт, протеиновый порошок и кубики льда. Подавайте смузи в высоком бокале.
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