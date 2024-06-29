Фруктовый смузи с манго, ананасом и протеиновым порошком: для гладкой кожи без морщин и красивых волос

Фруктовый смузи с манго и ананасом: спасение от морщин

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вам хочется полезного и освежающего напитка, почему бы не попробовать приготовить восхитительный тропический бананово-манговый смузи.

Фото: commons.wikimedia.org by ɡreatɡannu, CC BY-SA 4.0

В этот рецепт входит манго, этот фрукт обладает множеством преимуществ для здоровья. Например, в манго содержится витамин А, полезный для здоровья кожи и волос. Обратите внимание, что в манго много сахара, а чашка содержит около 25 г углеводов и 100 калорий.

Ингредиенты

1 банан

Половина свежего манго

1/2 стакана замороженного ананаса

1/2 стакана апельсинового сока

1/4 стакана греческого йогурта

1 ложка протеинового порошка

3 кубика льда

Приготовление

Смешайте в блендере манго, замороженный ананас, апельсиновый сок, греческий йогурт, протеиновый порошок и кубики льда. Подавайте смузи в высоком бокале.