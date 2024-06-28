Тайское блюдо: пряные фрикадельки из индейки в сливочном соусе карри просто взорвут ваш мозг

Фрикадельки из индейки в сливочном соусе карри: рецепт

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Тайские фрикадельки с пряным чесночным вкусом, тушёные в сливочном соусе карри — это просто бомба, о которой вы даже не подозревали.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Ингредиенты

1 кг фарша индейки

1/3 стакана мелко нарезанных свежих листьев базилика

Зелёный лук

4 зубчика чеснока, измельчённых

1 столовая ложка рыбного соуса

1 столовая ложка кукурузного крахмала

1 столовая ложка сахара

2 чайные ложки соли

1 чайная ложка красной пасты карри

2 столовые ложки растительного масла

Соус карри

3/4 стакана мелко нарезанного репчатого лука

2 банки жирного кокосового молока

3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

Варёный рис или жареные овощи для подачи

Кинза

Приготовление