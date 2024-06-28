Тайское блюдо: пряные фрикадельки из индейки в сливочном соусе карри просто взорвут ваш мозг

В большой миске смешайте индейку, базилик, зелёный лук, чеснок, рыбный соус, кукурузный крахмал, сахар, соль и пасту карри. Влажными руками сформируйте фрикадельки и выложите на тарелку. У вас должно получиться около 20 фрикаделек.
Нагрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне. Поджарьте фрикадельки и переложите обратно на тарелку.
Слейте со сковороды всё масло, налейте свежее масло, поставьте на средний огонь. Добавьте лук и обжаривайте около 5 минут. Добавьте чеснок и пасту карри. Добавьте кокосовое молоко, сок лайма, рыбный соус, сахар и соль.
Верните фрикадельки в соус, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте, пока соус не загустеет и фрикадельки не будут готовы, около 20 минут.
Снимите сковороду с огня и добавьте свежий базилик и кинзу. Подавайте с рисом или овощами.