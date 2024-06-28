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Тайское блюдо: пряные фрикадельки из индейки в сливочном соусе карри просто взорвут ваш мозг

Фрикадельки из индейки в сливочном соусе карри: рецепт

1:54
Еда

Тайские фрикадельки с пряным чесночным вкусом, тушёные в сливочном соусе карри — это просто бомба, о которой вы даже не подозревали.

Фрикадельки из индейки в сливочном соусе карри: рецепт
Фото: flickr.com by Håkan Dahlström, CC BY 2.0

Ингредиенты

  • 1 кг фарша индейки
  • 1/3 стакана мелко нарезанных свежих листьев базилика
  • Зелёный лук
  • 4 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 столовая ложка рыбного соуса
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 1 столовая ложка сахара
  • 2 чайные ложки соли
  • 1 чайная ложка красной пасты карри
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • Соус карри
  • 3/4 стакана мелко нарезанного репчатого лука
  • 2 банки жирного кокосового молока
  • 3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
  • Варёный рис или жареные овощи для подачи
  • Кинза

Приготовление

  1. В большой миске смешайте индейку, базилик, зелёный лук, чеснок, рыбный соус, кукурузный крахмал, сахар, соль и пасту карри. Влажными руками сформируйте фрикадельки и выложите на тарелку. У вас должно получиться около 20 фрикаделек.
  2. Нагрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне. Поджарьте фрикадельки и переложите обратно на тарелку.
  3. Слейте со сковороды всё масло, налейте свежее масло, поставьте на средний огонь. Добавьте лук и обжаривайте около 5 минут. Добавьте чеснок и пасту карри. Добавьте кокосовое молоко, сок лайма, рыбный соус, сахар и соль.
  4. Верните фрикадельки в соус, уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте, пока соус не загустеет и фрикадельки не будут готовы, около 20 минут.
  5. Снимите сковороду с огня и добавьте свежий базилик и кинзу. Подавайте с рисом или овощами.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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