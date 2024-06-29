Греческий соус дзадзики: готовится очень просто из тёртого огурца, чеснока и йогурта

Греческий соус дзадзики: освежающий и очень сливочный

Роскошный, яркий и освежающий — это всё про классический греческий йогуртовый соус дзадзики, который на удивление легко приготовить дома.

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Во многих средиземноморских странах в кухне присутствует соус из огурца и йогурта, и соус дзадзики является одним из самых распространённых вариантов. Это самый классический из всех греческих соусов для макания. Охлаждающий и сливочный, он представляет собой освежающую комбинацию тёртого огурца и острого йогурта, а также большого количества чеснока.

Ингредиенты

1 стакан тёртого огурца

1 чашка простого греческого йогурта

1 столовая ложка сушёного укропа

1 тёртый зубчик чеснока

2 столовые ложки лимонного сока

Соль и чёрный перец

Приготовление

Положите тёртый огурец в центр чистого кухонного полотенца. Оберните полотенцем тёртый огурец и выжмите из него жидкость над раковиной. В небольшой миске смешайте йогурт, огурец, укроп, чеснок, лимонный сок, соль, перец. Перед использованием поставьте в холодильник минимум на 1 час.