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Греческий соус дзадзики: готовится очень просто из тёртого огурца, чеснока и йогурта

Греческий соус дзадзики: освежающий и очень сливочный

Еда

Роскошный, яркий и освежающий — это всё про классический греческий йогуртовый соус дзадзики, который на удивление легко приготовить дома.

Греческий соус дзадзики: освежающий и очень сливочный
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, CC BY 3.0

Во многих средиземноморских странах в кухне присутствует соус из огурца и йогурта, и соус дзадзики является одним из самых распространённых вариантов. Это самый классический из всех греческих соусов для макания. Охлаждающий и сливочный, он представляет собой освежающую комбинацию тёртого огурца и острого йогурта, а также большого количества чеснока.

Ингредиенты

  • 1 стакан тёртого огурца
  • 1 чашка простого греческого йогурта
  • 1 столовая ложка сушёного укропа
  • 1 тёртый зубчик чеснока
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • Соль и чёрный перец

Приготовление

Положите тёртый огурец в центр чистого кухонного полотенца. Оберните полотенцем тёртый огурец и выжмите из него жидкость над раковиной. В небольшой миске смешайте йогурт, огурец, укроп, чеснок, лимонный сок, соль, перец. Перед использованием поставьте в холодильник минимум на 1 час.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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