Готовим вкусный соус из карамелизированного лука, сливочного сыра и сметаны: аппетитное дополнение к любому блюду

Этот домашний карамелизированный луковый соус затмит все покупные аналоги. Насыщенный и невероятно вкусный, он войдёт в ваш кулинарный список постоянных рецептов.
Секрет карамелизации лука заключается в терпении (приготовление занимает около часа) и в том, чтобы время от времени помешивать лук. Луковый соус можно хранить в холодильнике до 5 дней.
Нагрейте оливковое и сливочное масло в большой сковороде на средне-слабом огне. Как только масло растает, добавьте лук и готовьте, периодически помешивая, пока он не станет мягким и прозрачным, около 10 минут. Уменьшите огонь до минимума, посыпьте лук сахаром и готовьте, время от времени помешивая, пока лук не карамелизируется, 30–40 минут. Дайте луку полностью остыть. В средней миске смешайте сливочный сыр и сметану. Добавьте карамелизированный лук, луковый порошок, чесночный порошок, зелёный лук, соль и перец. Перемешайте.
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