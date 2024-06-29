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Готовим вкусный соус из карамелизированного лука, сливочного сыра и сметаны: аппетитное дополнение к любому блюду

Рецепт ароматного соуса из карамелизированного лука

1:42
Еда

Этот домашний карамелизированный луковый соус затмит все покупные аналоги. Насыщенный и невероятно вкусный, он войдёт в ваш кулинарный список постоянных рецептов.

Рецепт ароматного соуса из карамелизированного лука
Фото: commons.wikimedia. org by Ymsarade, CC BY-SA 4.0

Секрет карамелизации лука заключается в терпении (приготовление занимает около часа) и в том, чтобы время от времени помешивать лук. Луковый соус можно хранить в холодильнике до 5 дней.

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 2 столовые ложки несолёного сливочного масла
  • 4 средние луковицы
  • 2 чайные ложки тростникового сахара
  • 250 г сливочного сыра
  • 250 г сметаны
  • 1 чайная ложка лукового порошка
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка
  • 1/4 стакана нарезанного свежего чеснока
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

Приготовление

Нагрейте оливковое и сливочное масло в большой сковороде на средне-слабом огне. Как только масло растает, добавьте лук и готовьте, периодически помешивая, пока он не станет мягким и прозрачным, около 10 минут. Уменьшите огонь до минимума, посыпьте лук сахаром и готовьте, время от времени помешивая, пока лук не карамелизируется, 30–40 минут. Дайте луку полностью остыть. В средней миске смешайте сливочный сыр и сметану. Добавьте карамелизированный лук, луковый порошок, чесночный порошок, зелёный лук, соль и перец. Перемешайте.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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