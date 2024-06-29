Ароматная свинина с грибным сливочным соусом: ужин в одной сковороде менее чем за 30 минут

Свинина с грибным сливочным соусом: ужин за 30 минут

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете рецепт вкусного ужина на одной сковороде, который можно приготовить менее чем за 30 минут, то эти обжаренные свиные отбивные с грибным сливочным соусом станут для вас настоящим открытием.

Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

4 свиные отбивные на кости

1 чайная ложка соли

Свежемолотый чёрный перец

2 столовые ложки оливкового масла

6 столовых ложек солёного сливочного масла

1 кг шампиньонов, разрезанных пополам

3 зубчика чеснока, измельчённых

1 чашка белого сухого вина

2 столовые ложки свежего тимьяна, измельчённого

1 чашка густых сливок

1 столовая ложка дижонской горчицы

1 лимон, разрезанный пополам

2 столовые ложки свежего чеснока

Приготовление