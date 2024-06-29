Ароматная свинина с грибным сливочным соусом: ужин в одной сковороде менее чем за 30 минут

Если вы ищете рецепт вкусного ужина на одной сковороде, который можно приготовить менее чем за 30 минут, то эти обжаренные свиные отбивные с грибным сливочным соусом станут для вас настоящим открытием.
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Ингредиенты
4 свиные отбивные на кости
1 чайная ложка соли
Свежемолотый чёрный перец
2 столовые ложки оливкового масла
6 столовых ложек солёного сливочного масла
1 кг шампиньонов, разрезанных пополам
3 зубчика чеснока, измельчённых
1 чашка белого сухого вина
2 столовые ложки свежего тимьяна, измельчённого
1 чашка густых сливок
1 столовая ложка дижонской горчицы
1 лимон, разрезанный пополам
2 столовые ложки свежего чеснока
Приготовление
Обсушите свиные отбивные бумажными полотенцами. Посолите и поперчите.
Нагрейте оливковое масло в большой сковороде. Обжарьте свиные отбивные и переложите на тарелку.
Уменьшите огонь до среднего и добавьте в сковороду сливочное масло. Как только масло растает, добавьте грибы и перемешивайте, пока они не станут мягкими и не подрумянятся, около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте ещё 1 минуту. Добавьте вино и тимьян, затем доведите до кипения. Готовьте, пока жидкость не уменьшится примерно наполовину, 5 минут. Добавьте густые сливки и горчицу, готовьте, пока соус не станет достаточно густым. Посолите и поперчите. Верните свинину в сковороду, полив её соусом. Выжмите сверху свежий лимонный сок и украсьте луком. Потомите ещё минуту и выключайте.