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Ароматная свинина с грибным сливочным соусом: ужин в одной сковороде менее чем за 30 минут

Свинина с грибным сливочным соусом: ужин за 30 минут

1:49
Еда

Если вы ищете рецепт вкусного ужина на одной сковороде, который можно приготовить менее чем за 30 минут, то эти обжаренные свиные отбивные с грибным сливочным соусом станут для вас настоящим открытием. 

Свинина с грибным сливочным соусом: ужин за 30 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты

  • 4 свиные отбивные на кости
  • 1 чайная ложка соли
  • Свежемолотый чёрный перец
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 6 столовых ложек солёного сливочного масла
  • 1 кг шампиньонов, разрезанных пополам
  • 3 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 чашка белого сухого вина
  • 2 столовые ложки свежего тимьяна, измельчённого
  • 1 чашка густых сливок
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы
  • 1 лимон, разрезанный пополам
  • 2 столовые ложки свежего чеснока

Приготовление

  1. Обсушите свиные отбивные бумажными полотенцами. Посолите и поперчите.
  2. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде. Обжарьте свиные отбивные и переложите на тарелку.
  3. Уменьшите огонь до среднего и добавьте в сковороду сливочное масло. Как только масло растает, добавьте грибы и перемешивайте, пока они не станут мягкими и не подрумянятся, около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте ещё 1 минуту. Добавьте вино и тимьян, затем доведите до кипения. Готовьте, пока жидкость не уменьшится примерно наполовину, 5 минут. Добавьте густые сливки и горчицу, готовьте, пока соус не станет достаточно густым. Посолите и поперчите. Верните свинину в сковороду, полив её соусом. Выжмите сверху свежий лимонный сок и украсьте луком. Потомите ещё минуту и выключайте.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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