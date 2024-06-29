Острый кукурузный соус с сыром и чесноком покорит ваше сердце: подавайте с картошкой фри или чипсами

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Горячий кукурузный соус: идеален для макания

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт горячего кукурузного соуса, который готовится из майонеза, сметаны, сливочного сыра, запомнится вам надолго, особенно он понравится вашим гостям, которые обязательно оценят ваши кулинарные таланты.

Фото: flickr.com by Joey Doll, CC BY 2.0

Ингредиенты

2 столовые ложки солёного сливочного масла

1/2 красной луковицы, мелко нарезанной

1 халапеньо, очищенный от семян и мелко нарезанный

3 зубчика чеснока, измельчённых

3 банки консервированной кукурузы

120 г тёртого сыра чеддер

120 г тёртой моцареллы

250 г сливочного сыра, размягчённого

3/4 стакана сметаны

3/4 стакана майонеза

1 банка нарезанного зелёного перца чили

3/4 чайной ложки морской соли

1 чайная ложка сахара

1,5 чайной ложки порошка чили

Свежая кинза, нарезанная

Приготовление