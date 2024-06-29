Острый кукурузный соус с сыром и чесноком покорит ваше сердце: подавайте с картошкой фри или чипсами

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Горячий кукурузный соус: идеален для макания

1:43
Еда

Этот рецепт горячего кукурузного соуса, который готовится из майонеза, сметаны, сливочного сыра, запомнится вам надолго, особенно он понравится вашим гостям, которые обязательно оценят ваши кулинарные таланты.

Горячий кукурузный соус: идеален для макания
Фото: flickr.com by Joey Doll, CC BY 2.0

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки солёного сливочного масла
  • 1/2 красной луковицы, мелко нарезанной
  • 1 халапеньо, очищенный от семян и мелко нарезанный
  • 3 зубчика чеснока, измельчённых
  • 3 банки консервированной кукурузы
  • 120 г тёртого сыра чеддер
  • 120 г тёртой моцареллы
  • 250 г сливочного сыра, размягчённого
  • 3/4 стакана сметаны
  • 3/4 стакана майонеза
  • 1 банка нарезанного зелёного перца чили
  • 3/4 чайной ложки морской соли
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1,5 чайной ложки порошка чили
  • Свежая кинза, нарезанная

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Растопите сливочное масло в большой чугунной сковороде. Добавьте лук и халапеньо и готовьте, помешивая, около 4 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата, ещё около 1 минуты.
  2. Добавьте кукурузу, половину чеддера, половину моцареллы, сливочный сыр, сметану, майонез, зелёный перец чили, соль, сахар и порошок чили. Переложите в форму для запекания. Сверху выложите оставшийся чеддер и моцареллу. Запекайте 30 минут.
  3. Посыпьте сверху кинзой и подавайте вместе с чипсами.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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