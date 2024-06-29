Острый кукурузный соус с сыром и чесноком покорит ваше сердце: подавайте с картошкой фри или чипсами

Этот рецепт горячего кукурузного соуса, который готовится из майонеза, сметаны, сливочного сыра, запомнится вам надолго, особенно он понравится вашим гостям, которые обязательно оценят ваши кулинарные таланты.
Фото: flickr.com by Joey Doll, CC BY 2.0
Ингредиенты
2 столовые ложки солёного сливочного масла
1/2 красной луковицы, мелко нарезанной
1 халапеньо, очищенный от семян и мелко нарезанный
3 зубчика чеснока, измельчённых
3 банки консервированной кукурузы
120 г тёртого сыра чеддер
120 г тёртой моцареллы
250 г сливочного сыра, размягчённого
3/4 стакана сметаны
3/4 стакана майонеза
1 банка нарезанного зелёного перца чили
3/4 чайной ложки морской соли
1 чайная ложка сахара
1,5 чайной ложки порошка чили
Свежая кинза, нарезанная
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Растопите сливочное масло в большой чугунной сковороде. Добавьте лук и халапеньо и готовьте, помешивая, около 4 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата, ещё около 1 минуты.
Добавьте кукурузу, половину чеддера, половину моцареллы, сливочный сыр, сметану, майонез, зелёный перец чили, соль, сахар и порошок чили. Переложите в форму для запекания. Сверху выложите оставшийся чеддер и моцареллу. Запекайте 30 минут.
Посыпьте сверху кинзой и подавайте вместе с чипсами.