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Свиные отбивные в хрустящей панировке из орехов пекан с пикантным яблочным соусом: делимся чудо-рецептом

Свиные отбивные в ореховой панировке с яблочным соусом: рецепт для ужина

1:50
Еда

Cвиные отбивные в хрустящей панировке из орехов пекан с яблочным соусом — аппетитное блюдо, которое вы можете приготовить на ужин для всей семьи.

Свиные отбивные в ореховой панировке с яблочным соусом: рецепт для ужина
Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

  • 6 свиных отбивных без костей
  • 1/4 стакана молотой горчицы
  • 2 больших яйца
  • 2 чашки орехов пекан
  • 2 столовые ложки свежих листьев тимьяна
  • 1 чайная ложка соли
  • 1 чайная ложка чесночного порошка
  • 1/2 чайной ложки перца
  • 4 столовые ложки оливкового масла

Яблочный соус

  • 2 чашки яблок, нарезанных кубиками
  • 1/4 стакана мелко нарезанного лука-шалота
  • 1 столовая ложка цельнозерновой горчицы
  • 1 столовая ложка тростникового сахара
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. Взбейте яйца с горчицей. Отложите в сторону. Измельчите орехи пекан, тимьян, соль, чесночный порошок и перец в чаше кухонного комбайна. Выложите на тарелку. Застелите противень пергаментной бумагой.
  3. Нагрейте масло в сковороде. Окуните каждую свиную отбивную по очереди в яичную смесь, а затем обваляйте в ореховой панировке.
  4. Обжарьте свиные отбивные. Затем выложите на противень и запекайте 25 минут.
  5. Пока свиные отбивные запекаются, приготовьте соус.  Нагрейте яблоки, лук-шалот, горчицу, сахар, уксус, корицу и соль в небольшой кастрюле на средне-сильном огне. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте 10 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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