Свиные отбивные в хрустящей панировке из орехов пекан с пикантным яблочным соусом: делимся чудо-рецептом

Свиные отбивные в ореховой панировке с яблочным соусом: рецепт для ужина

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Cвиные отбивные в хрустящей панировке из орехов пекан с яблочным соусом — аппетитное блюдо, которое вы можете приготовить на ужин для всей семьи.

Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

6 свиных отбивных без костей

1/4 стакана молотой горчицы

2 больших яйца

2 чашки орехов пекан

2 столовые ложки свежих листьев тимьяна

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка чесночного порошка

1/2 чайной ложки перца

4 столовые ложки оливкового масла

Яблочный соус

2 чашки яблок, нарезанных кубиками

1/4 стакана мелко нарезанного лука-шалота

1 столовая ложка цельнозерновой горчицы

1 столовая ложка тростникового сахара

2 столовые ложки яблочного уксуса

1/2 чайной ложки корицы

1/2 чайной ложки соли

Приготовление