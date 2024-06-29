Свиные отбивные в хрустящей панировке из орехов пекан с пикантным яблочным соусом: делимся чудо-рецептом

Cвиные отбивные в хрустящей панировке из орехов пекан с яблочным соусом — аппетитное блюдо, которое вы можете приготовить на ужин для всей семьи.
Фото: flickr.com by avlxyz, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты
6 свиных отбивных без костей
1/4 стакана молотой горчицы
2 больших яйца
2 чашки орехов пекан
2 столовые ложки свежих листьев тимьяна
1 чайная ложка соли
1 чайная ложка чесночного порошка
1/2 чайной ложки перца
4 столовые ложки оливкового масла
Яблочный соус
2 чашки яблок, нарезанных кубиками
1/4 стакана мелко нарезанного лука-шалота
1 столовая ложка цельнозерновой горчицы
1 столовая ложка тростникового сахара
2 столовые ложки яблочного уксуса
1/2 чайной ложки корицы
1/2 чайной ложки соли
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов.
Взбейте яйца с горчицей. Отложите в сторону. Измельчите орехи пекан, тимьян, соль, чесночный порошок и перец в чаше кухонного комбайна. Выложите на тарелку. Застелите противень пергаментной бумагой.
Нагрейте масло в сковороде. Окуните каждую свиную отбивную по очереди в яичную смесь, а затем обваляйте в ореховой панировке.
Обжарьте свиные отбивные. Затем выложите на противень и запекайте 25 минут.
Пока свиные отбивные запекаются, приготовьте соус. Нагрейте яблоки, лук-шалот, горчицу, сахар, уксус, корицу и соль в небольшой кастрюле на средне-сильном огне. Доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте 10 минут.