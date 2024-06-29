Свиные отбивные в томатном соусе с карамелизированным луком и пармезаном: ароматное и очень вкусное блюдо

Свиные отбивные в томатном соусе: сочное мясо к ужину

Этот рецепт свиных отбивных в томатном соусе с карамелизированным луком сочетает сладость помидоров и остроту свежего базилика с тёртым пармезаном.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты

1 столовая ложка солёного сливочного масла

3 столовые ложки оливкового масла

1 большая луковица, тонко нарезанная

4 свиные отбивные без костей

1,5 чайной ложки соли

3 зубчика чеснока, измельчённых

1 банка измельчённых помидоров

1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

1/4 стакана измельчённого свежего базилика

1/3 стакана тёртого пармезана

1 чайная ложка сахара

1 чайная ложка яблочного сидра с уксусом

4 чашки приготовленных макарон для подачи

Приготовление