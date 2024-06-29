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Свиные отбивные в томатном соусе с карамелизированным луком и пармезаном: ароматное и очень вкусное блюдо

Свиные отбивные в томатном соусе: сочное мясо к ужину

Еда

Этот рецепт свиных отбивных в томатном соусе с карамелизированным луком сочетает сладость помидоров и остроту свежего базилика с тёртым пармезаном. 

Свиные отбивные в томатном соусе: сочное мясо к ужину
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка солёного сливочного масла
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 большая луковица, тонко нарезанная
  • 4 свиные отбивные без костей
  • 1,5 чайной ложки соли
  • 3 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 банка измельчённых помидоров
  • 1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
  • 1/4 стакана измельчённого свежего базилика
  • 1/3 стакана тёртого пармезана
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 чайная ложка яблочного сидра с уксусом
  • 4 чашки приготовленных макарон для подачи

Приготовление

  1. Нагрейте сливочное масло и 1 столовую ложку оливкового масла в сковороде. Как только масло растает, добавьте лук. Уменьшите огонь и готовьте, время от времени помешивая, до карамелизации, 40–50 минут.
  2. Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде на среднем огне. Обсушите свиные отбивные бумажными полотенцами. Приправьте солью. Жарьте свиные отбивные по 3–4 минуты с каждой стороны. Переложите свинину на тарелку.
  3. Добавьте в сковороду оставшуюся 1 столовую ложку оливкового масла. Поджарьте чеснок. Добавьте помидоры, перец, базилик, пармезан, сахар и уксус и доведите до кипения. Готовьте, время от времени помешивая, пока соус немного не уварится, около 5 минут. Верните свинину в сковороду с соусом. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 15–20 минут. Подавайте свиные отбивные с соусом к макаронам. Сверху выложите карамелизированный лук, базилик и пармезан.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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