Свиные отбивные в томатном соусе с карамелизированным луком и пармезаном: ароматное и очень вкусное блюдо

Этот рецепт свиных отбивных в томатном соусе с карамелизированным луком сочетает сладость помидоров и остроту свежего базилика с тёртым пармезаном.
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0
Ингредиенты
1 столовая ложка солёного сливочного масла
3 столовые ложки оливкового масла
1 большая луковица, тонко нарезанная
4 свиные отбивные без костей
1,5 чайной ложки соли
3 зубчика чеснока, измельчённых
1 банка измельчённых помидоров
1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
1/4 стакана измельчённого свежего базилика
1/3 стакана тёртого пармезана
1 чайная ложка сахара
1 чайная ложка яблочного сидра с уксусом
4 чашки приготовленных макарон для подачи
Приготовление
Нагрейте сливочное масло и 1 столовую ложку оливкового масла в сковороде. Как только масло растает, добавьте лук. Уменьшите огонь и готовьте, время от времени помешивая, до карамелизации, 40–50 минут.
Нагрейте 1 столовую ложку масла в большой сковороде на среднем огне. Обсушите свиные отбивные бумажными полотенцами. Приправьте солью. Жарьте свиные отбивные по 3–4 минуты с каждой стороны. Переложите свинину на тарелку.
Добавьте в сковороду оставшуюся 1 столовую ложку оливкового масла. Поджарьте чеснок. Добавьте помидоры, перец, базилик, пармезан, сахар и уксус и доведите до кипения. Готовьте, время от времени помешивая, пока соус немного не уварится, около 5 минут. Верните свинину в сковороду с соусом. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите 15–20 минут. Подавайте свиные отбивные с соусом к макаронам. Сверху выложите карамелизированный лук, базилик и пармезан.