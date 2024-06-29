Салат Кобб с ароматной заправкой из горчицы и лимонного сока: секреты приготовления

Рекомендуем вам рецепт салата Кобб с овощами, ведь это красочное блюдо будет эффектно смотреться на любом столе.
Фото: flickr.com by David Huang, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты
Для заправки
3/4 стакана оливкового масла
1/4 стакана бальзамического уксуса
2 столовые ложки лимонного сока
1 зубчик чеснока, раздавленный
1 чайная ложка дижонской горчицы
1/3 чашки листьев базилика
1/4 чашки свежих листьев мяты
1 столовая ложка мёда
Соль
1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
Для салата
Салатная смесь
6 сваренных вкрутую яиц, разрезанных пополам
100 г тонко нарезанного бекона
250 г спаржи, обрезать концы и разрезать на кусочки
1 авокадо, нарезать ломтиками
120 г раскрошенного козьего сыра
4 редиски, тонко нарезать
1 чашка зелёного горошка
1/4 стакана семечек подсолнечника, жареных и солёных
2 столовые ложки измельчённого чеснока
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите противень пергаментной бумагой. Выложите ломтики бекона на подготовленный противень в один слой. Выпекайте примерно 10 минут. Переложите приготовленный бекон. Раскрошите, как только он остынет.
В блендере смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, лимонный сок, чеснок, горчицу, базилик, мяту, мёд, соль и перец. Взбивайте до получения однородной массы.
Выложите салат на большое блюдо. Полейте заправкой. Сверху равномерно выложите половинки яиц, бекон, спаржу, авокадо, козий сыр, редис и горошек. Посыпьте семечками подсолнечника и чесноком.