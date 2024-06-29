Салат Кобб с ароматной заправкой из горчицы и лимонного сока: секреты приготовления

Салат Кобб: для семейного застолья

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Рекомендуем вам рецепт салата Кобб с овощами, ведь это красочное блюдо будет эффектно смотреться на любом столе.

Фото: flickr.com by David Huang, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

Для заправки

3/4 стакана оливкового масла

1/4 стакана бальзамического уксуса

2 столовые ложки лимонного сока

1 зубчик чеснока, раздавленный

1 чайная ложка дижонской горчицы

1/3 чашки листьев базилика

1/4 чашки свежих листьев мяты

1 столовая ложка мёда

Соль

1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

Для салата

Салатная смесь

6 сваренных вкрутую яиц, разрезанных пополам

100 г тонко нарезанного бекона

250 г спаржи, обрезать концы и разрезать на кусочки

1 авокадо, нарезать ломтиками

120 г раскрошенного козьего сыра

4 редиски, тонко нарезать

1 чашка зелёного горошка

1/4 стакана семечек подсолнечника, жареных и солёных

2 столовые ложки измельчённого чеснока

Приготовление