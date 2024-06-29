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Салат Кобб с ароматной заправкой из горчицы и лимонного сока: секреты приготовления

Салат Кобб: для семейного застолья

1:55
Еда

Рекомендуем вам рецепт салата Кобб с овощами, ведь это красочное блюдо будет эффектно смотреться на любом столе. 

Салат Кобб: для семейного застолья
Фото: flickr.com by David Huang, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты

Для заправки

  • 3/4 стакана оливкового масла
  • 1/4 стакана бальзамического уксуса
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1 зубчик чеснока, раздавленный
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • 1/3 чашки листьев базилика
  • 1/4 чашки свежих листьев мяты
  • 1 столовая ложка мёда
  • Соль
  • 1/4 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

Для салата

  • Салатная смесь
  • 6 сваренных вкрутую яиц, разрезанных пополам
  • 100 г тонко нарезанного бекона
  • 250 г спаржи, обрезать концы и разрезать на кусочки
  • 1 авокадо, нарезать ломтиками
  • 120 г раскрошенного козьего сыра
  • 4 редиски, тонко нарезать
  • 1 чашка зелёного горошка
  • 1/4 стакана семечек подсолнечника, жареных и солёных
  • 2 столовые ложки измельчённого чеснока

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите противень пергаментной бумагой. Выложите ломтики бекона на подготовленный противень в один слой. Выпекайте примерно 10 минут. Переложите приготовленный бекон. Раскрошите, как только он остынет.
  2. В блендере смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, лимонный сок, чеснок, горчицу, базилик, мяту, мёд, соль и перец. Взбивайте до получения однородной массы.
  3. Выложите салат на большое блюдо. Полейте заправкой. Сверху равномерно выложите половинки яиц, бекон, спаржу, авокадо, козий сыр, редис и горошек. Посыпьте семечками подсолнечника и чесноком.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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