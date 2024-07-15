Запечённые макароны с "двойным" сыром: поклонники сыра и макарон, вам сюда
Запечённые макароны с двойным количеством сыра: любители сыра точно будут довольны
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Запечённые макароны с двойной порцией сыра — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за короткое время.
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, CC BY 2.0
В этом рецепте количество макарон, творожного (сливочного) и твёрдого сыра (плюс немного крекеров и масла) берётся произвольно, по вкусу.
Вот пошаговая инструкция:
- Отварите макароны до состояния аль денте.
- Смешайте макароны с мягким сыром.
- Добавьте крупно натёртый сыр и немного воды, оставшейся после варки макарон.
- Приправьте солью и свежемолотым перцем, тщательно перемешайте.
Выложите макароны в жаростойкую форму, смазанную растительным маслом.
- Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке, смешайте его с измельчёнными крекерами и небольшим количеством масла.
- Выложите полученную массу на макароны и запекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 10-20 минут, в зависимости от размера формы и количества макарон с сыром.
- Подавайте блюдо горячим.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру