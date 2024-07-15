Запечённые макароны с "двойным" сыром: поклонники сыра и макарон, вам сюда

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Запечённые макароны с двойным количеством сыра: любители сыра точно будут довольны

1:04
Еда

Запечённые макароны с двойной порцией сыра — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Запечённые макароны с двойным количеством сыра: любители сыра точно будут довольны
Фото: commons.wikimedia.org by Martin, CC BY 2.0

В этом рецепте количество макарон, творожного (сливочного) и твёрдого сыра (плюс немного крекеров и масла) берётся произвольно, по вкусу.

Вот пошаговая инструкция:

  1. Отварите макароны до состояния аль денте.
  2. Смешайте макароны с мягким сыром.
  3. Добавьте крупно натёртый сыр и немного воды, оставшейся после варки макарон.
  4. Приправьте солью и свежемолотым перцем, тщательно перемешайте.
    Выложите макароны в жаростойкую форму, смазанную растительным маслом.
  5. Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке, смешайте его с измельчёнными крекерами и небольшим количеством масла.
  6. Выложите полученную массу на макароны и запекайте в предварительно разогретой до 180 °C духовке в течение 10-20 минут, в зависимости от размера формы и количества макарон с сыром.
  7. Подавайте блюдо горячим.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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