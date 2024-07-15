Запечённые макароны с "двойным" сыром: поклонники сыра и макарон, вам сюда

Запечённые макароны с двойным количеством сыра: любители сыра точно будут довольны

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённые макароны с двойной порцией сыра — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за короткое время.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin, CC BY 2.0

В этом рецепте количество макарон, творожного (сливочного) и твёрдого сыра (плюс немного крекеров и масла) берётся произвольно, по вкусу.

Вот пошаговая инструкция: