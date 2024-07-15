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Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту

Печёные пирожки с яблоками: тесто на сметане получается очень нежным

1:48
Еда

Пирожки с яблоками — это прекрасная классика, которая уместна в любое время года. А как приятно попить чаю с такими вкусными пирожками на даче, собрав на чаепитие близких и друзей!

Печёные пирожки с яблоками: тесто на сметане получается очень нежным
Фото: commons.wikimedia.org by Miha Ulanov, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 2 яйца,
  • 125 г сметаны,
  • 2 ч. л. воды,
  • 1/4 ч. л. соды,
  • 125 г маргарина,
  • 325 г муки,
  • 0,5 ч. л. соли,
  • 7 ст. л. сахара,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 1 кг яблок,
  • 25 г сливочного масла.

Приготовление

  1. Взбить 1 яйцо со сметаной, водой и содой.
  2. Натереть замороженный маргарин на крупной тёрке, постепенно посыпать мукой и перемешать. Добавить соль, 2 ст. л. сахара и разрыхлитель. Влить яично-сметанную смесь и перемешать. Постепенно добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Завернуть его в плёнку и оставить в холодильнике на 20-30 минут.
  3. Очистить яблоки от кожуры и вырезать сердцевину. Затем нужно натереть их на крупной тёрке.
  4. Растопить сливочное масло в сковороде на небольшом огне. Положите в него яблоки и готовьте фрукты 2-3 минуты. Откинуть на дуршлаг и остудить.
  5. Разделить тесто на небольшие кусочки и тонко раскатать. Положить начинку и вдвое меньше сахара на каждый кусочек теста. Залепить края.
  6. Выложить пирожки с яблоками на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазать сверху взбитым яйцом. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 °С.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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