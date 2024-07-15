Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту

Печёные пирожки с яблоками: тесто на сметане получается очень нежным

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожки с яблоками — это прекрасная классика, которая уместна в любое время года. А как приятно попить чаю с такими вкусными пирожками на даче, собрав на чаепитие близких и друзей!

Фото: commons.wikimedia.org by Miha Ulanov, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

2 яйца,

125 г сметаны,

2 ч. л. воды,

1/4 ч. л. соды,

125 г маргарина,

325 г муки,

0,5 ч. л. соли,

7 ст. л. сахара,

1 ч. л. разрыхлителя,

1 кг яблок,

25 г сливочного масла.

Приготовление