Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту

Пирожки с яблоками — это прекрасная классика, которая уместна в любое время года. А как приятно попить чаю с такими вкусными пирожками на даче, собрав на чаепитие близких и друзей!
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Ингредиенты:
2 яйца,
125 г сметаны,
2 ч. л. воды,
1/4 ч. л. соды,
125 г маргарина,
325 г муки,
0,5 ч. л. соли,
7 ст. л. сахара,
1 ч. л. разрыхлителя,
1 кг яблок,
25 г сливочного масла.
Приготовление
Взбить 1 яйцо со сметаной, водой и содой.
Натереть замороженный маргарин на крупной тёрке, постепенно посыпать мукой и перемешать. Добавить соль, 2 ст. л. сахара и разрыхлитель. Влить яично-сметанную смесь и перемешать. Постепенно добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Завернуть его в плёнку и оставить в холодильнике на 20-30 минут.
Очистить яблоки от кожуры и вырезать сердцевину. Затем нужно натереть их на крупной тёрке.
Растопить сливочное масло в сковороде на небольшом огне. Положите в него яблоки и готовьте фрукты 2-3 минуты. Откинуть на дуршлаг и остудить.
Разделить тесто на небольшие кусочки и тонко раскатать. Положить начинку и вдвое меньше сахара на каждый кусочек теста. Залепить края.
Выложить пирожки с яблоками на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смазать сверху взбитым яйцом. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 °С.