Вкуснейший сырный супчик с сухариками и карамелизированным луком: отлично идёт на даче

Сырный суп "Ностальгия" — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на даче. Этот необычный суп сможет приготовить даже школьник, тем более, детям он очень нравится!
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Ингредиенты:
замороженная овощная смесь — 1 пачка;
кукуруза — половина початка;
плавленый сыр — 200 г;
макароны — 1 горсть;
вода — 1 л;
соль и перец — по вкусу;
сухари — 1 горсть;
чеснок — 1 зубчик;
растительное масло — 1 ст. л.;
репчатый лук — 1 головка;
сливочное масло — 1 ч. л.;
коричневый сахар — 1 ч. л.;
базилик — 1 веточка;
бекон — 1 шт.
Приготовление
Замороженные овощи залить водой и поставить на огонь.
Срезать нужное количество кукурузы с готового початка или использовать консервированную. Добавить кукурузу, когда овощи поварятся. Посолить и поперчить по вкусу.
Добавить макароны, когда овощи будут готовы.
Плавленый сыр нарезать кусочками или натереть на крупной тёрке.
Добавить весь сыр в кастрюлю и размешать до однородного состояния.
Приготовить сухарики: обжарить их на растительном масле с чесноком.
Приготовьте карамелизированный лук. Для него обжарьте лук, нарезанный кольцами или полукольцами на сливочном масле, пока он не покоричневеет. В конце добавьте к нему сахар, прогрейте. Переложите в тарелки на сухарики.
Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сухариками, карамелизированным луком и украсьте базиликом.