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Вкуснейший сырный супчик с сухариками и карамелизированным луком: отлично идёт на даче

Сырный суп "Ностальгия": этот супчик очень нравится и взрослым, и детям

1:40
Еда

Сырный суп "Ностальгия" — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на даче. Этот необычный суп сможет приготовить даже школьник, тем более, детям он очень нравится!

Сырный суп "Ностальгия": этот супчик очень нравится и взрослым, и детям
Фото: commons.wikimedia.org by Ernesto Andrade, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • замороженная овощная смесь — 1 пачка;
  • кукуруза — половина початка;
  • плавленый сыр — 200 г;
  • макароны — 1 горсть;
  • вода — 1 л;
  • соль и перец — по вкусу;
  • сухари — 1 горсть;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • репчатый лук — 1 головка;
  • сливочное масло — 1 ч. л.;
  • коричневый сахар — 1 ч. л.;
  • базилик — 1 веточка;
  • бекон — 1 шт.

Приготовление

  1. Замороженные овощи залить водой и поставить на огонь.
  2. Срезать нужное количество кукурузы с готового початка или использовать консервированную. Добавить кукурузу, когда овощи поварятся. Посолить и поперчить по вкусу.
  3. Добавить макароны, когда овощи будут готовы.
  4. Плавленый сыр нарезать кусочками или натереть на крупной тёрке.
  5. Добавить весь сыр в кастрюлю и размешать до однородного состояния.
  6. Приготовить сухарики: обжарить их на растительном масле с чесноком.
  7. Приготовьте карамелизированный лук. Для него обжарьте лук, нарезанный кольцами или полукольцами на сливочном масле, пока он не покоричневеет. В конце добавьте к нему сахар, прогрейте. Переложите в тарелки на сухарики.
  8. Разлейте суп по тарелкам, посыпьте сухариками, карамелизированным луком и украсьте базиликом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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