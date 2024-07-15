Вкуснейший сырный супчик с сухариками и карамелизированным луком: отлично идёт на даче

Сырный суп "Ностальгия": этот супчик очень нравится и взрослым, и детям

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырный суп "Ностальгия" — простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить на даче. Этот необычный суп сможет приготовить даже школьник, тем более, детям он очень нравится!

Фото: commons.wikimedia.org by Ernesto Andrade, CC BY 2.0

Ингредиенты:

замороженная овощная смесь — 1 пачка;

кукуруза — половина початка;

плавленый сыр — 200 г;

макароны — 1 горсть;

вода — 1 л;

соль и перец — по вкусу;

сухари — 1 горсть;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 ст. л.;

репчатый лук — 1 головка;

сливочное масло — 1 ч. л.;

коричневый сахар — 1 ч. л.;

базилик — 1 веточка;

бекон — 1 шт.

Приготовление