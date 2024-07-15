Паста с овощами и грибами: это блюдо очень к месту летом, в сезон овощей

Паста с грибами и овощами — лёгкое и вкусное второе блюдо, которое можно приготовить за 25 минут. Калорийность одной порции составляет 450,53 ккал. Это итальянское блюдо идеально подходит для вегетарианцев и всех, кто следит за своим питанием.
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Ингредиенты на четыре порции:
400 г пасты (например, фузилли, фарфалле или пенне);
300 г культивированных грибов или 500 г замороженных лесных;
один крупный сладкий перец;
один средний кабачок;
200 г мелких помидоров черри;
две красные луковицы;
2 см свежего корня имбиря;
оливковое масло;
чайная ложка семян зиры;
соль и свежемолотый чёрный перец.
Приготовление
Очистите и измельчите имбирь.
Сладкий перец и кабачок очистите и нарежьте небольшими ломтиками.
Лук нарежьте средними перьями.
Грибы протрите салфеткой и нарежьте средними ломтиками.
В большой сковороде разогрейте масло, положите грибы и обжарьте на сильном огне в течение 5 минут. Выньте на тарелку.
Подлейте в сковороду масло, положите лук, имбирь, сладкий перец, кабачок и целые черри. Обжаривайте на среднем огне, помешивая, в течение 5 минут. Посолите, поперчите и приправьте зирой. Добавьте грибы и обжаривайте ещё 1 минуту.
Одновременно на соседней конфорке поставьте вариться пасту в большом количестве подсоленной кипящей воды согласно инструкции на упаковке.
Влейте в сковороду с овощами и грибами половину половника жидкости от варки пасты и готовьте на сильном огне ещё 2 минуты.
Откиньте пасту на дуршлаг, добавьте в сковороду и перемешайте. Разложите по тарелкам и подавайте.