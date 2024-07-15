Паста с овощами и грибами: это блюдо очень к месту летом, в сезон овощей

Паста с грибами и овощами: кабачок, сладкий перец и помидоры делают её очень сочной

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста с грибами и овощами — лёгкое и вкусное второе блюдо, которое можно приготовить за 25 минут. Калорийность одной порции составляет 450,53 ккал. Это итальянское блюдо идеально подходит для вегетарианцев и всех, кто следит за своим питанием.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты на четыре порции:

400 г пасты (например, фузилли, фарфалле или пенне);

300 г культивированных грибов или 500 г замороженных лесных;

один крупный сладкий перец;

один средний кабачок;

200 г мелких помидоров черри;

две красные луковицы;

2 см свежего корня имбиря;

оливковое масло;

чайная ложка семян зиры;

соль и свежемолотый чёрный перец.

Приготовление