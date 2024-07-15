Паста с овощами и грибами: это блюдо очень к месту летом, в сезон овощей

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Паста с грибами и овощами: кабачок, сладкий перец и помидоры делают её очень сочной

1:59
Еда

Паста с грибами и овощами — лёгкое и вкусное второе блюдо, которое можно приготовить за 25 минут. Калорийность одной порции составляет 450,53 ккал. Это итальянское блюдо идеально подходит для вегетарианцев и всех, кто следит за своим питанием.

Паста с грибами и овощами: кабачок, сладкий перец и помидоры делают её очень сочной
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты на четыре порции:

  • 400 г пасты (например, фузилли, фарфалле или пенне);
  • 300 г культивированных грибов или 500 г замороженных лесных;
  • один крупный сладкий перец;
  • один средний кабачок;
  • 200 г мелких помидоров черри;
  • две красные луковицы;
  • 2 см свежего корня имбиря;
  • оливковое масло;
  • чайная ложка семян зиры;
  • соль и свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

  1. Очистите и измельчите имбирь.
  2. Сладкий перец и кабачок очистите и нарежьте небольшими ломтиками.
  3. Лук нарежьте средними перьями.
  4. Грибы протрите салфеткой и нарежьте средними ломтиками.
  5. В большой сковороде разогрейте масло, положите грибы и обжарьте на сильном огне в течение 5 минут. Выньте на тарелку.
  6. Подлейте в сковороду масло, положите лук, имбирь, сладкий перец, кабачок и целые черри. Обжаривайте на среднем огне, помешивая, в течение 5 минут. Посолите, поперчите и приправьте зирой. Добавьте грибы и обжаривайте ещё 1 минуту.
  7. Одновременно на соседней конфорке поставьте вариться пасту в большом количестве подсоленной кипящей воды согласно инструкции на упаковке.
  8. Влейте в сковороду с овощами и грибами половину половника жидкости от варки пасты и готовьте на сильном огне ещё 2 минуты.
  9. Откиньте пасту на дуршлаг, добавьте в сковороду и перемешайте. Разложите по тарелкам и подавайте.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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