Медово-горчичная заправка для салата: сделает даже самый простой салат блюдом "высокой кухни"

Если вы хотите придать своему салату неповторимый вкус и аромат, то обязательно попробуйте медово-горчичную заправку. Эта заправка идеально подходит для овощных салатов и делает даже самый простой салат из капусты невероятно вкусным.
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Для приготовления медово-горчичной заправки вам понадобятся следующие ингредиенты:
1 зубчик чеснока,
1 столовая ложка мёда,
1 столовая ложка горчицы в зёрнах,
соль и чёрный молотый перец по вкусу,
2 столовые ложки растительного масла,
0,5 чайной ложки паприки,
1/3 стакана винного уксуса,
1 чайная ложка острой горчицы.
Процесс приготовления медово-горчичной заправки очень прост
Смешайте мёд, горчицу в зёрнах, паприку, перец, уксус и растительное масло.
Выдавите зубчик чеснока и добавьте его в смесь.
Тщательно перемешайте соус и попробуйте его на вкус.
При необходимости добавьте ещё немного мёда, горчицы или растительного масла, чтобы отрегулировать вкус.
Теперь у вас есть идеальная медово-горчичная заправка для вашего салата. Приятного аппетита!
Кстати, эту заправку можно хранить в холодильнике в течение двух недель.