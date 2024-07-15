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Медово-горчичная заправка для салата: сделает даже самый простой салат блюдом "высокой кухни"

Медово-горчичная заправка для салата: приготовьте впрок и храните в холодильнике

1:19
Еда

Если вы хотите придать своему салату неповторимый вкус и аромат, то обязательно попробуйте медово-горчичную заправку. Эта заправка идеально подходит для овощных салатов и делает даже самый простой салат из капусты невероятно вкусным.

Медово-горчичная заправка для салата: приготовьте впрок и храните в холодильнике
Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, CC BY-SA 3.0

Для приготовления медово-горчичной заправки вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 зубчик чеснока,
  • 1 столовая ложка мёда,
  • 1 столовая ложка горчицы в зёрнах,
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу,
  • 2 столовые ложки растительного масла,
  • 0,5 чайной ложки паприки,
  • 1/3 стакана винного уксуса,
  • 1 чайная ложка острой горчицы.

Процесс приготовления медово-горчичной заправки очень прост

  1. Смешайте мёд, горчицу в зёрнах, паприку, перец, уксус и растительное масло.
  2. Выдавите зубчик чеснока и добавьте его в смесь.
  3. Тщательно перемешайте соус и попробуйте его на вкус.
  4. При необходимости добавьте ещё немного мёда, горчицы или растительного масла, чтобы отрегулировать вкус.

Теперь у вас есть идеальная медово-горчичная заправка для вашего салата. Приятного аппетита!

Кстати, эту заправку можно хранить в холодильнике в течение двух недель.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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