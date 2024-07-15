Медово-горчичная заправка для салата: сделает даже самый простой салат блюдом "высокой кухни"

Медово-горчичная заправка для салата: приготовьте впрок и храните в холодильнике

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите придать своему салату неповторимый вкус и аромат, то обязательно попробуйте медово-горчичную заправку. Эта заправка идеально подходит для овощных салатов и делает даже самый простой салат из капусты невероятно вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Anneli Salo, CC BY-SA 3.0

Для приготовления медово-горчичной заправки вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 зубчик чеснока,

1 столовая ложка мёда,

1 столовая ложка горчицы в зёрнах,

соль и чёрный молотый перец по вкусу,

2 столовые ложки растительного масла,

0,5 чайной ложки паприки,

1/3 стакана винного уксуса,

1 чайная ложка острой горчицы.

Процесс приготовления медово-горчичной заправки очень прост

Смешайте мёд, горчицу в зёрнах, паприку, перец, уксус и растительное масло. Выдавите зубчик чеснока и добавьте его в смесь. Тщательно перемешайте соус и попробуйте его на вкус. При необходимости добавьте ещё немного мёда, горчицы или растительного масла, чтобы отрегулировать вкус.

Теперь у вас есть идеальная медово-горчичная заправка для вашего салата. Приятного аппетита!

Кстати, эту заправку можно хранить в холодильнике в течение двух недель.