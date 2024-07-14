Запекаем молодую картошку вкусно: кроме картофеля нужен всего один ингредиент

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Запечённая молодая картошка с кожурой: безумно вкусно с корейкой или беконом

1:10
Еда

Молодая картошка с беконом и пряными травами — один из многочисленных вариантов запечённой картошки, которые нужно непременно попробовать летом, пока идёт сезон этого вкуснейшего овоща.

Запечённая молодая картошка с кожурой: безумно вкусно с корейкой или беконом
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 2 кг молодой картошки,
  • 300 г бекона или корейки,
  • душица, чабрец, чёрный перец, соль.

Приготовление

  1. Тщательно помойте картофель, не очищая кожуру.
  2. Выложите картофель в форму для запекания, застеленную фольгой или используйте пакет для запекания.
  3. Посолите картофель и приправьте чёрным молотым перцем, чабрецом и душицей.
  4. Сверху выложите нарезанный тонкими ломтиками бекон или корейку.
  5. Накройте форму крышкой или фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
  6. Снимите крышку или фольгу и увеличьте температуру духовки до 250 градусов. Запекайте ещё 5-10 минут до желаемой степени готовности бекона.
  7. Подавайте картофель с салатом из свежих огурцов и зелени, заправленным нерафинированным подсолнечным маслом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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