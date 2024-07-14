Запекаем молодую картошку вкусно: кроме картофеля нужен всего один ингредиент
Запечённая молодая картошка с кожурой: безумно вкусно с корейкой или беконом
1:10
Молодая картошка с беконом и пряными травами — один из многочисленных вариантов запечённой картошки, которые нужно непременно попробовать летом, пока идёт сезон этого вкуснейшего овоща.
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- 2 кг молодой картошки,
- 300 г бекона или корейки,
- душица, чабрец, чёрный перец, соль.
Приготовление
- Тщательно помойте картофель, не очищая кожуру.
- Выложите картофель в форму для запекания, застеленную фольгой или используйте пакет для запекания.
- Посолите картофель и приправьте чёрным молотым перцем, чабрецом и душицей.
- Сверху выложите нарезанный тонкими ломтиками бекон или корейку.
- Накройте форму крышкой или фольгой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут.
- Снимите крышку или фольгу и увеличьте температуру духовки до 250 градусов. Запекайте ещё 5-10 минут до желаемой степени готовности бекона.
- Подавайте картофель с салатом из свежих огурцов и зелени, заправленным нерафинированным подсолнечным маслом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру