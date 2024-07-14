Запекаем молодую картошку вкусно: кроме картофеля нужен всего один ингредиент

Запечённая молодая картошка с кожурой: безумно вкусно с корейкой или беконом

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Молодая картошка с беконом и пряными травами — один из многочисленных вариантов запечённой картошки, которые нужно непременно попробовать летом, пока идёт сезон этого вкуснейшего овоща.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering, CC BY 2.0

Ингредиенты:

2 кг молодой картошки,

300 г бекона или корейки,

душица, чабрец, чёрный перец, соль.

Приготовление