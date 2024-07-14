Три способа готовить картофель вкусно и полезно: это точно не картошка-фри

Как готовить картошку без вреда для фигуры и здоровья

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Правильное приготовление продуктов обеспечивает их безопасность для здоровья. Клубни картофеля считаются безопасными для фигуры и здоровья, однако использование большого количества жира при приготовлении может привести к различным заболеваниям и набору веса.

Фото: Own work by Thogru, CC BY-SA 3.0

Десять лет назад миф о вреде картофельных гарниров для здоровья и фигуры был развенчан. Если употреблять правильно приготовленный картофель в разумных количествах, соответствующих затратам энергии и образу жизни, то проблем со здоровьем не возникнет. Однако переедание или употребление картофеля, приготовленного с большим количеством жира, может привести к лишнему весу, сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с пищеварением.

Врач-диетолог Андрей Бобровский в разговоре с kubnews.ru подчеркнул, что картофель может быть вреден из-за обилия жира. Картофель фри, например, проходит тройную обработку жиром: сначала его обжаривают в жиру до состояния полуфабриката, затем окунают во второй раз в масло при приготовлении в общепите, и наконец, человек сам обмакивает его в жирный соус. Это придаёт картошке яркий вкус, но делает её более вредной.

Для безопасного приготовления картофеля существуют следующие методы: