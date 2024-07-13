Макароны могут быть частью диетического питания: восемь советов по приготовлению

Как сделать макароны полезной едой: выбираем правильные добавки к правильной пасте

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны могут быть полезным продуктом, если выбрать правильный сорт и сочетать его с правильными ингредиентами.

Фото: Own work by Popo le Chien, PDM