Макароны могут быть частью диетического питания: восемь советов по приготовлению

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Как сделать макароны полезной едой: выбираем правильные добавки к правильной пасте

1:27
Еда

Макароны могут быть полезным продуктом, если выбрать правильный сорт и сочетать его с правильными ингредиентами.

Как сделать макароны полезной едой: выбираем правильные добавки к правильной пасте
Фото: Own work by Popo le Chien, PDM
  1. Макароны из твёрдых сортов пшеницы содержат сложные углеводы, белок, витамины и микроэлементы. Итальянцы, большие любители пасты, всегда довольны и улыбчивы благодаря аминокислоте триптофан, которая вырабатывает гормон счастья серотонин.
  2. При приготовлении полезной пасты стоит добавить продукты средиземноморской диеты: рыбу, морепродукты, овощи, орехи и оливки.
  3. Замените сливочный соус на томатный, а жирное мясо — на птицу или бобовые.
  4. Соусы для пасты можно готовить из сезонных овощей — капусты, кабачков, моркови, спаржи, а также грибов и орехов.
  5. Вместо твёрдого сыра используйте рассольный сыр или зернёный творог.
  6. Вместо привычного сливочного масла добавьте к пасте оливковое — они просто созданы друг для друга, и это будет намного полезнее.
  7. Если вам хочется чего-то более существенного, добавьте к макаронам субпродукты. Например, очень вкусным макароны с обжаренной на сильном огне печенью и овощами.
  8. Помните, что макароны из мягких сортов практически невозможно превратить в полезное блюдо, а по содержанию простых углеводов их можно поставить в один ряд со сдобной выпечкой.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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