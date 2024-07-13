Макароны могут быть частью диетического питания: восемь советов по приготовлению

Макароны могут быть полезным продуктом, если выбрать правильный сорт и сочетать его с правильными ингредиентами.
Фото: Own work by Popo le Chien, PDM
Макароны из твёрдых сортов пшеницы содержат сложные углеводы, белок, витамины и микроэлементы. Итальянцы, большие любители пасты, всегда довольны и улыбчивы благодаря аминокислоте триптофан, которая вырабатывает гормон счастья серотонин.
При приготовлении полезной пасты стоит добавить продукты средиземноморской диеты: рыбу, морепродукты, овощи, орехи и оливки.
Замените сливочный соус на томатный, а жирное мясо — на птицу или бобовые.
Соусы для пасты можно готовить из сезонных овощей — капусты, кабачков, моркови, спаржи, а также грибов и орехов.
Вместо твёрдого сыра используйте рассольный сыр или зернёный творог.
Вместо привычного сливочного масла добавьте к пасте оливковое — они просто созданы друг для друга, и это будет намного полезнее.
Если вам хочется чего-то более существенного, добавьте к макаронам субпродукты. Например, очень вкусным макароны с обжаренной на сильном огне печенью и овощами.
Помните, что макароны из мягких сортов практически невозможно превратить в полезное блюдо, а по содержанию простых углеводов их можно поставить в один ряд со сдобной выпечкой.