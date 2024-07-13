Готовим омлет с сыром и шампиньонами очень необычным способом, без грязной посуды

Вкусный омлет с шампиньонами и сыром: готовим его вообще без грязной посуды

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет с шампиньонами и сыром — вкусное и полезное блюдо, которое готовится практически без вашего участия и без грязной посуды. Омлет варится в пакете, поэтому у вас будет время на сборы перед работой. Этот омлет готовится с грибами и сыром, но можно добавить любые овощи, бекон, зелень и всё, что вам нравится.

Фото: flickr.com by vidalia_11, CC BY 2.0

Ингредиенты (на 1 порцию):

2 яйца,

80 мл молока,

10 г сливочного масла,

1 шампиньон,

30 г сыра,

щепотка соли.

Приготовление