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Готовим омлет с сыром и шампиньонами очень необычным способом, без грязной посуды

Вкусный омлет с шампиньонами и сыром: готовим его вообще без грязной посуды

0:59
Еда

Омлет с шампиньонами и сыром — вкусное и полезное блюдо, которое готовится практически без вашего участия и без грязной посуды. Омлет варится в пакете, поэтому у вас будет время на сборы перед работой. Этот омлет готовится с грибами и сыром, но можно добавить любые овощи, бекон, зелень и всё, что вам нравится.

Вкусный омлет с шампиньонами и сыром: готовим его вообще без грязной посуды
Фото: flickr.com by vidalia_11, CC BY 2.0

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • 2 яйца,
  • 80 мл молока,
  • 10 г сливочного масла,
  • 1 шампиньон,
  • 30 г сыра,
  • щепотка соли.

Приготовление

  1. В пакет разбейте яйца, для прочности можно использовать два пакета.
  2. Влейте молоко.
  3. Грибы нарежьте, сыр натрите на тёрке.
  4. Посолите, добавьте сливочное масло.
  5. Перемешайте всё прямо в пакете, завяжите его в узел.
  6. Положите в кипящую воду и варите до готовности (примерно 20 минут).
  7. Уберите пакет, а омлет сразу подавайте к столу.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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