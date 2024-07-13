Готовим омлет с сыром и шампиньонами очень необычным способом, без грязной посуды

Омлет с шампиньонами и сыром — вкусное и полезное блюдо, которое готовится практически без вашего участия и без грязной посуды. Омлет варится в пакете, поэтому у вас будет время на сборы перед работой. Этот омлет готовится с грибами и сыром, но можно добавить любые овощи, бекон, зелень и всё, что вам нравится.
Фото: flickr.com by vidalia_11, CC BY 2.0
Ингредиенты (на 1 порцию):
2 яйца,
80 мл молока,
10 г сливочного масла,
1 шампиньон,
30 г сыра,
щепотка соли.
Приготовление
В пакет разбейте яйца, для прочности можно использовать два пакета.
Влейте молоко.
Грибы нарежьте, сыр натрите на тёрке.
Посолите, добавьте сливочное масло.
Перемешайте всё прямо в пакете, завяжите его в узел.
Положите в кипящую воду и варите до готовности (примерно 20 минут).