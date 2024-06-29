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Турецкий чай: секреты заваривания на пару

Как заваривают чай в Турции

1:22
Еда

Чай является неотъемлемой частью турецкой культуры. Люди в Турции начинают свой день с чашки горячего чая и пьют его в течение дня. Хотя кофе не менее популярен, его всё же пьют реже.

Как заваривают чай в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, CC BY 2.0

Ингредиенты

  • 1 чайная ложка чёрного чая
  • 2 стакана воды
  • Кубики сахара по желанию

Приготовление

Возьмите небольшую кастрюлю и налейте в неё 1/4 воды, добавьте чайные листья. Поставьте её на другую кастрюлю, наполненную водой. Уменьшите огонь, как только вода закипит. Пар от кипящей воды внизу мягко нагревает воду в верхней кастрюле. Через 5 минут аккуратно перелейте примерно половину воды из нижней кастрюли в верхнюю. Добавьте ещё воды в нижнюю. Заваривайте чай на пару около 15 минут, пока чайные листья не осядут на дно. При подаче разливайте заваренный чай в зависимости от того, какой крепости вы хотите. Обычный размер порции — четверть стакана. Затем в заваренный чай в стаканах добавляют воду, чтобы разбавить его. Турецкий чай обычно подают без молока. Однако для сладости можно добавить немного сахара. Напиток подаётся в армудах (турецких стаканах для чая) на блюдцах.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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