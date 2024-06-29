Лимонный чай: лучше приготовить самим, чем купить в магазине

Холодный чай с лимоном поможет победить летний зной. Напиток, приготовленный своими руками, всегда является беспроигрышным вариантом по сравнению с бутилированным магазинным вариантом.
Кроме того, это весело и легко сделать. Например, ваш вариант холодного чая может быть сладким, солёным или кислым. Вы можете добавить ломтики лимона или дольки свежих тропических фруктов и даже травы.
В кастрюлю налейте 5 стаканов воды. Нагрейте воду на среднем огне и дайте ей закипеть. Затем выключите огонь и добавьте 2 столовые ложки заварки. Добавьте сахар и хорошо перемешайте. Дайте чайным листьям настояться 4–5 минут. Добавьте 3 столовые ложки лимонного сока. Затем процедите лимонный чай в стеклянную банку. Дайте лимонному чаю остыть при комнатной температуре. Позже поставьте его в холодильник. При подаче добавьте в стакан 4–5 кубиков льда. Также можно добавить 1 или 2 ломтика лимона.
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