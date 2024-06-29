Невероятно простой трюк сохранит сыр свежим в холодильнике на долгий срок

Как хранить сыр в холодильнике, чтобы он не заплесневел

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы стоите у двери холодильника и смотрите на кусок сыра. Прошли всего считанные недели, а вот оно — размытое, заплесневелое напоминание о том, что вы в очередной раз купили больше сыра, чем смогли съесть. Предлагаем вам лайфхак, который поможет решить все ваши проблемы с сыром.

Фото: commons.wikimedia.org by gnokii at openclipart.org, PDM

Будучи молочным продуктом, сыр, к сожалению, является идеальной средой для размножения бактерий и плесени. Фактически в тот момент, когда сыр разрезается и подвергается воздействию воздуха и влаги, часики начинают тикать не в его пользу.

Обычно открытый кусок сыра может храниться в холодильнике от четырёх до восьми недель. Но благодаря этому простому трюку сыр может оставаться свежим в три раза дольше.

Возьмите чистое бумажное полотенце, окуните его в белый уксус, чтобы смочить, оберните пропитанным уксусом полотенцем кусок сыра. Затем вы можете переложить его в пакет с застёжкой-молнией.

После этого всё, что вам нужно делать, это время от времени следить за влажностью бумажного полотенца, повторно смачивая его большим количеством уксуса, если оно высыхает. Тогда у вас будет свежий сыр без плесени, которым вы сможете наслаждаться долгие недели.

Кстати, можете не волноваться, уксус не меняет вкус сыра. Он просто остановит рост бактерий.