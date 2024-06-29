Это удивительно простое правило поможет вам приготовить идеальную рассыпчатую гречку

Как приготовить идеальную гречневую кашу

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречка — наиболее популярная крупа в России. Однако не у всех получается приготовить её правильно, так, чтобы получился вкусный рассыпчатый гарнир. Но как правильно варить гречку?

Фото: commons.wikimedia by Хрюша, CC BY-SA 3.0

Как пишет Радио 1, начинать надо ещё с выбора продукта в магазине. При покупке надо выбирать гречку первого сорта, недроблёную крупу без растительного мусора. Но перед готовкой лучше перебрать гречку.

Что касается пропорций при приготовлении, то в идеале нужно точно отмерять ингредиенты.

Пропорции

200 г крупы

400 мл воды

1 чайная ложка соли

То есть на 1 стакан гречки 2 стакана воды.

Приготовление

Собираясь готовить гарнир, сначала промойте крупу. Затем обжарьте её на сухой сковороде и на слабом огне около 5 минут. Тогда каша получится ароматной. Затем влейте воду в кастрюлю, поставьте её на слабый огонь. После закипания накройте кастрюлю крышкой и варите крупу 15 минут. Перемешивать в процессе варки гречку не нужно. Чтобы каша получилась "пушистой", оберните полотенцем закрытую кастрюлю и подержите на такой "бане" 15 минут. В конце не забудьте добавить кусочек сливочного масла.