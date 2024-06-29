Никто бы не подумал, что это блюдо из мяса станет самым популярным стритфудом в Москве

Москвичи проголосовали за самый популярный стритфуд в городе

Самым популярным стритфудом в Москве стала шаурма, по данным сервиса путешествий "Туту", за неё отдали свой голос 45% москвичей, сообщает Москва 24.

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, CC BY-SA 2.0

На втором месте бургеры. Они набрали 21% голосов. Пицца с 9% голосов замыкает тройку лидеров.

Всего было опрошено более двух тысяч жителей крупных российских городов.

Эксперты отметили, что за хот-доги отдали 7% голосов, за донер-кебаб — 6%. Вкусным блинам и сэндвичам досталось всего по 3%. За круассаны отдали свой голос 2%. По 1% досталось пончикам и корн-догам.