Зелёный борщ со щавелем: поверьте, он не менее вкусный, чем традиционный красный со свеклой

Зелёный борщ со щавелем — необычное блюдо, известное в кухнях многих славянских народов. Оно готовится на мясном или курином бульоне с добавлением щавеля, который придаёт супу характерный цвет и приятную кислинку. Иногда в борщ добавляют рис или перловку, но для лучшего вкуса и текстуры рекомендуется использовать картофель.
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Зелёный борщ особенно хорош летом, когда можно насладиться солнечным днём, дачей и ароматным супом после купания или работы в огороде.
Ингредиенты:
курица (окорочок, бёдра или голени) — 300 г;
репчатый лук — 1 шт.;
картофель — 4 шт.;
молотый чёрный перец;
соль;
щавель — 200 г;
растительное масло — 2 ст. л.;
сметана для подачи.
Приготовление
Вымойте курицу, положите её в кастрюлю, залейте 1,5 литрами воды и доведите до кипения. Удалите пену и варите на медленном огне в течение 1 часа.
Процедите бульон, удалите курицу и крупно нарежьте её. Очистите и мелко нарежьте лук. Очистите и нарежьте кубиками картофель. Промойте его в дуршлаге.
Доведите до кипения процеженный бульон, посолите и добавьте картофель. Варите около 10 минут на среднем огне.
Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета в течение 5-6 минут, помешивая. Вымойте, обсушите и нарежьте полосками щавель.
Добавьте жареный лук и щавель в бульон с картофелем. Доведите до кипения и варите ещё 2-3 минуты на слабом огне. Добавьте кусочки курицы, посолите и поперчите. Варите ещё 3 минуты.
Выключите огонь, закройте кастрюлю и оставьте на горячей плите на 10 минут.
Разлейте борщ по тарелкам, добавьте сметану и подавайте.
При желании в зелёный борщ можно добавить молодую крапиву, петрушку, укроп и базилик для аромата и дополнительной пользы. Борщ можно готовить не только со свежим, но и с консервированным или замороженным щавелём.