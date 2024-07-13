Замораживаем щавель на зиму четырьмя способами: уверены, вы не знали их все

Четыре способа заморозить щавель на зиму: раскрываем их во всех подробностях

3:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда приходит зима, и любители щавеля уже не могут наслаждаться его свежестью и кислинкой, можно заморозить щавель, чтобы сохранить его вкус и полезные свойства на протяжении всего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 4.0

Обычно мы ассоциируем щавель с зеленым борщом или летними днями на даче, где мы можем насладиться ароматным супом с яркой зеленью после купания в речке. Зимой такие воспоминания особенно не хватает. Хотя укроп, петрушка и шпинат можно легко купить в магазинах круглый год, щавель часто бывает трудно найти вне сезона. Однако есть способ заготовить его самостоятельно, и сегодня мы расскажем о том, как заморозить щавель, сохраняя его вкус и пользу.

Независимо от того, собираете ли вы щавель на даче или покупаете его на рынке, главное, чтобы он был свежим. Щавель, который уже лежал без обработки более 12 часов, не подходит для заморозки. Важно собирать молодые, сочные и неповрежденные листья без соцветий. Щавель следует промыть проточной водой, откинуть на дуршлаг и дать воде стечь. Затем его можно высушить на воздухе или с помощью бумажных полотенец.

Существует несколько способов заморозки щавеля.

Первый и самый распространенный способ — заморозка щавеля в пакетах. Готовые листья следует сложить стопкой, разрезать их вдоль и нашинковать полосками. Ширина полосок может быть любой. Например, для заморозки подходят пакеты с ZIP-LOCK замком. Полоски щавеля следует плотно уложить в пакеты, хорошо прижав руками, чтобы удалить воздух, и закрыть пакеты. Такие пакеты можно хранить стопкой или вертикально, как книги на полке, в морозильной камере. Второй способ — заморозка щавеля в формочках для льда. Листья следует измельчить максимально мелко, при этом нет строгих правил — можно нарезать их ножом или пробить в блендере. Затем массу щавеля нужно разложить по формочкам для льда или мини-кексов, залить прохладной бутилированной водой (примерно две чайные ложки в каждую ячейку) и поставить форму в морозилку. Кубики щавеля быстро замерзнут, и их можно переложить в пакеты или контейнеры для долгосрочного хранения. Третий способ — заморозка щавеля со сливочным маслом. Листья следует мелко порубить и тщательно перемешать с размягченным сливочным маслом (не растопленным). Затем полученную массу нужно разложить по формам или завернуть в пергаментную бумагу и поместить в морозилку на несколько часов. Еще один способ — заморозка щавеля в виде пюре. Для этого нарезанную зелень следует слегка припустить в сотейнике, а затем измельчить блендером. Замороженное пюре занимает меньше места в морозильной камере. Если у вас есть возможность, вы можете использовать вакууматоры, чтобы уменьшить размеры заготовок перед заморозкой. Вакуумированные пакеты занимают меньше места и защищают щавель от попадания воздуха и запахов других продуктов.

Таким образом, заморозка щавеля — отличный способ сохранить его вкус и полезные свойства на протяжении всего года. Вы можете выбрать удобный для вас способ заморозки и наслаждаться свежим щавелем в любое время.