Мелкая картошка, жаренная на сковороде: с чесночком и зеленью, аж слюнки текут от аромата
Как вкусно приготовить мелкую картошку на сковороде: мягкая внутри и хрустящая сверху
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Мелкая молодая картошка, жаренная целиком на сковороде, — это вкусный и ароматный гарнир, который готовится быстро и просто.
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0
Ингредиенты:
- мелкая молодая картошка — 1 кг;
- растительное масло — 2–3 столовые ложки;
- соль, зелень и чеснок — по вкусу.
Процесс приготовления
- Тщательно промойте картофель, удалив загрязнения с помощью железной щётки. У молодой картошки тонкая шкурка, которую можно не срезать.
- Переложите картофель в дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость.
- Разогрейте сковороду с маслом и добавьте подготовленный картофель.
- Убедитесь, что картошка обсохла.
- Жарьте картофель на среднем огне, периодически перемешивая. Время жарки зависит от размера и сорта картошки. Готовность можно проверить зубочисткой.
- Пока картошка жарится, подготовьте чеснок и зелень. Очистите чеснок и мелко нарежьте зелень.
- В конце жарки посолите картофель по вкусу, добавьте чеснок и зелень.
- Перемешайте и снимите с огня.
- Накройте сковороду крышкой и дайте картофелю настояться 5 минут.
Переложите готовую картошку на тарелки и подавайте к столу в качестве дополнения к мясу, рыбе или как основное блюдо с овощами.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру