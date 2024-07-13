Мелкая картошка, жаренная на сковороде: с чесночком и зеленью, аж слюнки текут от аромата

Как вкусно приготовить мелкую картошку на сковороде: мягкая внутри и хрустящая сверху

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Мелкая молодая картошка, жаренная целиком на сковороде, — это вкусный и ароматный гарнир, который готовится быстро и просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Ингредиенты:

мелкая молодая картошка — 1 кг;

растительное масло — 2–3 столовые ложки;

соль, зелень и чеснок — по вкусу.

Процесс приготовления

Тщательно промойте картофель, удалив загрязнения с помощью железной щётки. У молодой картошки тонкая шкурка, которую можно не срезать. Переложите картофель в дуршлаг, чтобы удалить лишнюю жидкость. Разогрейте сковороду с маслом и добавьте подготовленный картофель. Убедитесь, что картошка обсохла. Жарьте картофель на среднем огне, периодически перемешивая. Время жарки зависит от размера и сорта картошки. Готовность можно проверить зубочисткой. Пока картошка жарится, подготовьте чеснок и зелень. Очистите чеснок и мелко нарежьте зелень. В конце жарки посолите картофель по вкусу, добавьте чеснок и зелень. Перемешайте и снимите с огня. Накройте сковороду крышкой и дайте картофелю настояться 5 минут.

Переложите готовую картошку на тарелки и подавайте к столу в качестве дополнения к мясу, рыбе или как основное блюдо с овощами.