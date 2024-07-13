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Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней

Торт с кремом из сгущенки с творогом и вишней: идеально для лета, его не нужно печь

1:48
Еда

Торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишни — это быстрый и вкусный десерт, который легко приготовить.

Торт с кремом из сгущенки с творогом и вишней: идеально для лета, его не нужно печь
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0

Коржи для торта делаются из печенья, предпочтительно сдобного или сливочного. Овсяное печенье также хорошо сочетается с вишней, но его круглая форма может затруднить формирование торта. Важно выбрать некислый творог с однородной консистенцией и подходящей жирностью.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 600 г сдобного печенья прямоугольной формы;
  • 300 г замороженной вишни;
  • 100 мл воды;
  • 100 г сахара;
  • 30 г кукурузного крахмала;
  • 350 г творога;
  • 175 г сливочного масла;
  • 90 г сахарной пудры;
  • 10 г ванильного сахара;
  • 70 г сгущённого молока.

Приготовление

  1. Разморозьте вишню (или, ещё лучше, возьмите свежую) и сохраните стекающий сок. Смешайте сок с сахаром и водой, добавьте вишню и варите до растворения сахара.
  2. Смешайте крахмал с водой, влейте в сотейник и доведите до кипения. Остудите до комнатной температуры.
  3. Достаньте сливочное масло из холодильника за час до использования и взбейте его с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Постепенно добавляйте творог и сгущённое молоко, продолжая взбивать.
  4. Застелите прямоугольную форму плёнкой, выложите слой печенья, затем слой крема и вишни. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты.
  5. Покройте торт крошками печенья и поставьте в холодильник на 2 часа.
  6. Перед подачей достаньте торт из холодильника, переверните на доску и нарежьте на порции.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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