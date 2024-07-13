Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней

Торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишни — это быстрый и вкусный десерт, который легко приготовить.
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Коржи для торта делаются из печенья, предпочтительно сдобного или сливочного. Овсяное печенье также хорошо сочетается с вишней, но его круглая форма может затруднить формирование торта. Важно выбрать некислый творог с однородной консистенцией и подходящей жирностью.
Ингредиенты (на 6 порций):
600 г сдобного печенья прямоугольной формы;
300 г замороженной вишни;
100 мл воды;
100 г сахара;
30 г кукурузного крахмала;
350 г творога;
175 г сливочного масла;
90 г сахарной пудры;
10 г ванильного сахара;
70 г сгущённого молока.
Приготовление
Разморозьте вишню (или, ещё лучше, возьмите свежую) и сохраните стекающий сок. Смешайте сок с сахаром и водой, добавьте вишню и варите до растворения сахара.
Смешайте крахмал с водой, влейте в сотейник и доведите до кипения. Остудите до комнатной температуры.
Достаньте сливочное масло из холодильника за час до использования и взбейте его с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Постепенно добавляйте творог и сгущённое молоко, продолжая взбивать.
Застелите прямоугольную форму плёнкой, выложите слой печенья, затем слой крема и вишни. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты.
Покройте торт крошками печенья и поставьте в холодильник на 2 часа.
Перед подачей достаньте торт из холодильника, переверните на доску и нарежьте на порции.