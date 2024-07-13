Вы обожали этот десерт в детстве: торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишней

Торт с кремом из сгущенки с творогом и вишней: идеально для лета, его не нужно печь

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Торт без выпечки с кремом из сгущёнки, творога и вишни — это быстрый и вкусный десерт, который легко приготовить.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup, CC BY 2.0

Коржи для торта делаются из печенья, предпочтительно сдобного или сливочного. Овсяное печенье также хорошо сочетается с вишней, но его круглая форма может затруднить формирование торта. Важно выбрать некислый творог с однородной консистенцией и подходящей жирностью.

Ингредиенты (на 6 порций):

600 г сдобного печенья прямоугольной формы;

300 г замороженной вишни;

100 мл воды;

100 г сахара;

30 г кукурузного крахмала;

350 г творога;

175 г сливочного масла;

90 г сахарной пудры;

10 г ванильного сахара;

70 г сгущённого молока.

Приготовление