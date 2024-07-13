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Приготовление соуса для шаурмы: это не обязательно должен быть кетчуп с майонезом

Каким может быть соус для шаурмы: не бойтесь экспериментировать

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Еда

Заблуждением является мнение, что единственным подходящим соусом для шаурмы является смесь майонеза и кетчупа. Экспериментируйте и создавайте свою уникальную шаурму, ведь именно соус определяет вкус начинки. Вот несколько вариантов:

Каким может быть соус для шаурмы: не бойтесь экспериментировать
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, CC BY-SA 4.0
  • Смешайте майонез, кетчуп и чёрный молотый перец.
  • Попробуйте основу для соуса из домашней сметаны с зеленью.
  • Добавьте остроту с помощью тёртого чеснока и молотого перца.
  • Нежность начинке обеспечит йогурт с капелькой лимонного сока.
  • Пикантность добавит ложка горчицы.
  • Восточный вкус можно получить с соусом из яблочного сока, мёда и острого
  • перца чили.
  • Создайте свой секретный ингредиент для соуса, чтобы придать шаурме неповторимый вкус.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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