Приготовление соуса для шаурмы: это не обязательно должен быть кетчуп с майонезом

Каким может быть соус для шаурмы: не бойтесь экспериментировать

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Заблуждением является мнение, что единственным подходящим соусом для шаурмы является смесь майонеза и кетчупа. Экспериментируйте и создавайте свою уникальную шаурму, ведь именно соус определяет вкус начинки. Вот несколько вариантов:

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, CC BY-SA 4.0