Приготовление соуса для шаурмы: это не обязательно должен быть кетчуп с майонезом

Заблуждением является мнение, что единственным подходящим соусом для шаурмы является смесь майонеза и кетчупа. Экспериментируйте и создавайте свою уникальную шаурму, ведь именно соус определяет вкус начинки. Вот несколько вариантов:
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Смешайте майонез, кетчуп и чёрный молотый перец.
Попробуйте основу для соуса из домашней сметаны с зеленью.
Добавьте остроту с помощью тёртого чеснока и молотого перца.
Нежность начинке обеспечит йогурт с капелькой лимонного сока.
Пикантность добавит ложка горчицы.
Восточный вкус можно получить с соусом из яблочного сока, мёда и острого
перца чили.
Создайте свой секретный ингредиент для соуса, чтобы придать шаурме неповторимый вкус.