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Греческий салат с лососем: вкусный способ почистить организм от токсинов

Салат с лососем по-гречески: вкусный детокс

1:37
Еда

Если вы задумали почистить организм, то это не значит, что вы должны морить себя голодом. Попробуйте этот вкусный и полезный салат с лососем в греческом стиле, он отлично справляется с функцией "ёршика" и выведет токсины из организма.

Салат с лососем по-гречески: вкусный детокс
Фото: Own work by Pava, CC BY 3.0

Ингредиенты

Для салата

  • Салат ромэн
  • Помидоры черри
  • 1 сладкий перец, очищенный от сердцевины и нарезанный кружочками
  • 1 огурец, нарезанный кружочками
  • 2 нарезанных лука-шалота
  • Оливки каламата без косточек
  • Фета

Для заправки

  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 2 больших лимона
  • 2 зубчика чеснока
  • Свежие листья мяты
  • 1 чайная ложка сушёного орегано
  • 1/2 чайной ложки сладкой паприки

А также

  • Полкило филе лосося, разрезанного на 4 равные части
  • Морская соль и чёрный перец
  • Сушёный орегано

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  2. Рыбу приправьте солью, перцем и орегано. Поместите на слегка смазанный маслом противень и смажьте верх оливковым маслом. Запекайте рыбу 13 минут. 
  3. В салатницу добавьте салат, помидоры, сладкий перец, огурцы, лук-шалот и оливки.
  4. Для приготовления заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, свежую мяту, орегано, паприку, соль и перец, измельчите в кухонном комбайне. Добавьте заправку в салат. 
  5. Покрошите сверху фету. Разложите салат по тарелкам и сверху выложите филе лосося.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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