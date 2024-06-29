Греческий салат с лососем: вкусный способ почистить организм от токсинов

Если вы задумали почистить организм, то это не значит, что вы должны морить себя голодом. Попробуйте этот вкусный и полезный салат с лососем в греческом стиле, он отлично справляется с функцией "ёршика" и выведет токсины из организма.
Фото: Own work by Pava, CC BY 3.0
Ингредиенты
Для салата
Салат ромэн
Помидоры черри
1 сладкий перец, очищенный от сердцевины и нарезанный кружочками
1 огурец, нарезанный кружочками
2 нарезанных лука-шалота
Оливки каламата без косточек
Фета
Для заправки
1/2 стакана оливкового масла
2 больших лимона
2 зубчика чеснока
Свежие листья мяты
1 чайная ложка сушёного орегано
1/2 чайной ложки сладкой паприки
А также
Полкило филе лосося, разрезанного на 4 равные части
Морская соль и чёрный перец
Сушёный орегано
Приготовление
Разогрейте духовку до 220 градусов.
Рыбу приправьте солью, перцем и орегано. Поместите на слегка смазанный маслом противень и смажьте верх оливковым маслом. Запекайте рыбу 13 минут.
В салатницу добавьте салат, помидоры, сладкий перец, огурцы, лук-шалот и оливки.
Для приготовления заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок, свежую мяту, орегано, паприку, соль и перец, измельчите в кухонном комбайне. Добавьте заправку в салат.
Покрошите сверху фету. Разложите салат по тарелкам и сверху выложите филе лосося.