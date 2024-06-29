Греческий салат с лососем: вкусный способ почистить организм от токсинов

Салат с лососем по-гречески: вкусный детокс

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы задумали почистить организм, то это не значит, что вы должны морить себя голодом. Попробуйте этот вкусный и полезный салат с лососем в греческом стиле, он отлично справляется с функцией "ёршика" и выведет токсины из организма.

Фото: Own work by Pava, CC BY 3.0

Ингредиенты

Для салата

Салат ромэн

Помидоры черри

1 сладкий перец, очищенный от сердцевины и нарезанный кружочками

1 огурец, нарезанный кружочками

2 нарезанных лука-шалота

Оливки каламата без косточек

Фета

Для заправки

1/2 стакана оливкового масла

2 больших лимона

2 зубчика чеснока

Свежие листья мяты

1 чайная ложка сушёного орегано

1/2 чайной ложки сладкой паприки

А также

Полкило филе лосося, разрезанного на 4 равные части

Морская соль и чёрный перец

Сушёный орегано

Приготовление