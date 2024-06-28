Душистый чай с лемонграссом: улучшает память и борется с вирусами

Как заварить чай с лемонграссом

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Лемонграсс имеет лимонный аромат и освежающий цитрусовый вкус. Эта лимонная трава очень полезна для здоровья благодаря своим противовоспалительным и противомикробным свойствам. Также лемонграсс улучшает здоровье мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk, CC BY-SA 3.0

Если вы не привыкли пить чай с лемонграссом, ограничьте его потребление одной чашкой в ​​день. Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, прекратите пить чай или уменьшите его количество. Лучше избегать употребления чая с лемонграссом, если вы беременны или принимаете какие-либо лекарства. Не давайте чай с лемонграссом маленьким детям.

Ингредиенты

1 стакан кипятка

1–3 чайные ложки свежего или сушёного лемонграсса

Приготовление

Залейте кипятком свежий или сушёный лемонграсс. Дайте смеси настояться около пяти минут. Процедите чай перед употреблением. Если вы предпочитаете холодный напиток, добавьте кубики льда.