Душистый чай с лемонграссом: улучшает память и борется с вирусами

Лемонграсс имеет лимонный аромат и освежающий цитрусовый вкус. Эта лимонная трава очень полезна для здоровья благодаря своим противовоспалительным и противомикробным свойствам. Также лемонграсс улучшает здоровье мозга.
Если вы не привыкли пить чай с лемонграссом, ограничьте его потребление одной чашкой в день. Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, прекратите пить чай или уменьшите его количество. Лучше избегать употребления чая с лемонграссом, если вы беременны или принимаете какие-либо лекарства. Не давайте чай с лемонграссом маленьким детям.
Залейте кипятком свежий или сушёный лемонграсс. Дайте смеси настояться около пяти минут. Процедите чай перед употреблением. Если вы предпочитаете холодный напиток, добавьте кубики льда.
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