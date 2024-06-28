Вы всегда ели сыр неправильно: узнайте, в чём была ваша ошибка

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Как правильно подавать сыр на стол

0:55
Еда

Сыр — универсальная закуска, будь то канапе или салат, ну или вкусные бутербродики, сыр выручит вас всегда. Однако многие из нас, возможно, неправильно подают сыр.

Как правильно подавать сыр на стол
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

Так, сыр лучше всего подавать после того, как он некоторое время полежит на столе при комнатной температуре. Это не только улучшает его вкус, но и меняет текстуру.

Достаньте из холодильника определённое количество сыра, которое вы будете употреблять, за час до подачи на стол. Сыр не следует предварительно нарезать, так как его легче резать при комнатной температуре.

Важно часто не вынимать сыр из холодильника, резкие перепады температур — от комнатной к охлаждению — ухудшают качество продукта, от этого он может даже испортиться. Также не стоит долго держать сыр при комнатной температуре, он окисляется и приобретает более мягкую текстуру.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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